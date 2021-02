Biathlon WM live: Den Massenstart heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Zum Abschluss der Biathlon WM in Pokljuka stehen die Massenstarts der Männer und Frauen. So wird Biathlon live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Im slowenischen Pokljuka geht die Biathlon-WM in den letzten Tag. Das große Finale, die Massenstarts der Frauen und Männer steht an. Um 12.30 Uhr geht's für die Damen auf die Piste, zu 15.15 Uhr schnallen sich die Männer die Skier an.

Die Massenstarts sind eines der Highlights der WM, auf das man sich als Biathlon-Fan ganz besonders freut. Am letzten WM-Tag geht es für die Athleten zum letzten Mal um die Strecke in Pokljuka. Die Frauen absolvieren beim Massenstart 12,5 Kilometer, die Männer 15 Kilometer. Wer sichert sich die letzten Medaillen der Weltmeisterschaft?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Massenstarts der Biathlon-WM heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Biathlon WM live: Den Massenstart heute live im TV und LIVE-STREAM: Ein Überblick

Wettbewerb Biathlon-WM Datum Sonntag, 21. Februar 2021 Uhrzeit 12.30 Uhr (Frauen), 15.15 Uhr (Männer) Ort Pokljuka (Slowenien)

Biathlon WM live: Den Massenstart heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Biathlon-WM übertragen

Vorab die gute Nachricht: Die Massenstarts der Biathlon-WM werden live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM für Euch übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF und der Streamingdienst DAZN (in Kooperation mit Eurosport) bringen Euch den Wintersport ins Wohnzimmer.

🤩A CHAMPION'S PERFORMANCE🤩



World Champion, Discipline Winner: Achievements un -🔓ed for Sturla Holm Laegreid who takes Gold ahead of Arnd Peiffer and Johannes Dale! 🥳



His perfect 20/20 competition: https://t.co/5TaqpOc6Sh

__________

📷Thibaut + Manzoni/IBU #pokljuka2021 pic.twitter.com/DQ2POmSx8D — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021

Biathlon WM live: Den Massenstart heute live im LIVE-STREAM sehen

DAZN wird beide Massenstarts live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen. Dank einer Kooperation mit Eurosport streamt DAZN den letzten Wettkampf der diesjährigen WM. Ab 12.30 Uhr könnt Ihr den Stream starten und den Massenstart der Damen verfolgen. Gleiches gilt für das Rennen der Männer, das um 15.15 Uhr angesetzt ist.

DAZN kennen einige von Euch sicherlich von den Fußball- oder Footballübertragungen, aber dass der Sender aus Ismaning Wintersport im Programm hat, ist relativ neu. Durch die Zusammenarbeit mit Eurosport bekommt Ihr auf der Plattform zusätzlich zu dem gewohnten Programm nun auch Sportarten wie Tennis, Radfahren und Wintersport zu sehen. Wer sich als Neukunde bei DAZN anmeldet, der kann das Portal für einen Monat lang gratis testen. Nachdem die Probezeit vorbei ist, kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo . DAZN ist jederzeit kündbar.

Biathlon WM live: Den Massenstart heute live im TV sehen

Das ZDF wird den Massenstart heute live im Free-TV übertragen! Ab 12.20 Uhr könnt Ihr den Fernseher einschalten. Begrüßen wird Euch Moderator Alexander Ruda, zusammen mit dem Experte Sven Fischer werden die deutschen Medaillen-Chancen analysiert. Als Kommentatoren-Duo kommen wie gewohnt Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger zum Einsatz. Die gleiche Besetzung stellt das ZDF auch für den Massenstart der Männer, ab 15 Uhr beginnt die Liveberichterstattung.

Wie Ihr oben bereits rauslesen konntet, besitzt der Privatsender Eurosport ebenfalls Übertragungsrechte. Natürlich könnt Ihr die Eurosport-Übertragung, die es im Stream bei DAZN zu sehen gibt, auch im Fernsehen auf Eurosport 2 verfolgen.



Bild: Getty Images / Kodrun

Biathlon WM live: Den Massenstart heute live im LIVE-STREAM sehen: ZDF

Parallel zur Fernsehübertragung wird das ZDF die Biathlon-WM auch im LIVE-STREAM zeigen. Der Stream ist, ebenso wie die TV-Sendung, kostenlos. Hier gibt's den Link, der Euch direkt zum ZDF-STREAM weiterleitet. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Biathlon WM live: Den Massenstart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen auf einen Blick