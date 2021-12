Biathlon, Übertragung heute: Sprint der Frauen und Männer in Hochfilzen live im TV und im LIVE-STREAM

An diesem Wochenende gastiert der Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen. Auf dem Programm der AthletInnen steht dabei natürlich auch ein Sprint-Wettkampf.

Biathlon gehört seit Jahren zu den beliebtesten Wintersportarten in Deutschland und erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit - nicht zuletzt auch aufgrund der langen Erfolgsgeschichte deutscher Athletinnen und Athleten. In diesem Winter läuft es bislang allerdings noch nicht so rund.

Weder bei den Frauen noch bei den Männern des DSV steht nach den zwei bisherigen Rennwochenenden ein Podestplatz im Sprint auf der Habenseite. Einzig Denise Hermann sorgte mit ihrem dritten Rang im Einzelrennen von Östersund vor zwei Wochen für ein positives Erlebnis. Die Möglichkeit, die bislang wenig zufriedenstellende Bilanz aufzubessern, bietet sich bereits heute, wenn in Hochfilzen (Österreich) das dritte Weltcup-Wochenende ansteht.

Los geht es mit den Sprint-Rennen der Frauen und Männer am heutigen Freitag, dem 10. Dezember 2021. Zunächst gehen die Herren um 11.25 Uhr in die Loipe, die Damen laufen und schießen ab 14.15 Uhr um wichtige Weltcup-Punkte. Wie Ihr die Biathleten und Biathletinnen heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erklärt Euch GOAL nachfolgend.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung heute im TV und im LIVE-STREAM und gibt einen Überblick zu Sendezeiten und den Anbietern, bei denen Ihr die Wettkämpfe live verfolgen könnt.

Biathlon, Übertragung heute live: Die Sprints der Männer und Frauen in Hochfilzen in der Übersicht

Wettbewerb: Sprint-Rennen im Biathlon-Weltcup

Sprint-Rennen im Biathlon-Weltcup Start der Männer: 10. Dezember, 11.25 Uhr (heute)

10. Dezember, 11.25 Uhr (heute) Start der Frauen: 10. Dezember, 14.15 Uhr (heute)

10. Dezember, 14.15 Uhr (heute) Austragungsort: Hochfilzen, Österreich

Biathlon, Übertragung heute live: Laufen die Sprints der Damen und Herren im Free-TV?

Bereits in weniger als zwei Monaten starten die Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt Peking und markieren den Höhepunkt der diesjährigen Wintersport-Saison. Zuvor heißt es für die Athletinnen und Athleten, im Weltcup ihre Bestform zu erreichen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am heutigen Freitag im österreichischen Hochfilzen.

Und die gute Nachricht vorneweg: Wie bereits in den vergangenen Jahren läuft Biathlon auch in diesem Winter im frei empfangbaren Fernsehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr alle live dabei sein könnt, wenn die Damen und Herren heute ihre Ski anlegen, sich das Gewehr umschnallen und sich packende Duelle liefern.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprints der Männer und Frauen in Hochfilzen live im FREE-TV bei der ARD

Für das anstehende Biathlon-Wochenende ist die ARD der TV-Partner. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt alle Rennen aus der Alpenrepublik live im Free-TV, nachdem am vergangenen Wochenende das ZDF die Wettkämpfe übertrug.

Eine zweite Möglichkeit bietet der Privatsender Eurosport live. Auch hier werden die Sprint-Rennen der Damen und Herren in voller Länge zur Verfügung gestellt und können mitverfolgt werden.

Biathlon, Übertragung heute live: Spints der Männer und Frauen in Hochfilzen im LIVE-STREAM

Darüber hinaus stehen Euch natürlich auch einige LIVE-STREAMS zur Verfügung, die Ihr nutzen könnt. Zunächst möchten wir auf den Stream der ARD verweisen, der einfach im Web via sportschau.de, in der ARD-Mediathek oder via App abgerufen werden kann. Die Übertragung ist an dieser Stelle kostenlos und einzig eine stabile Internetverbindung erforderlich.

Zudem bietet auch Eurosport einen LIVE-STREAM an, im Gegensatz zur ARD ist dieser allerdings nur gegen eine Zahlung verfügbar. Der Eurosport Player, der Streamingdienst des Privatsenders, bietet Euch zunächst einen Gratismonat an, im Anschluss zahlt Ihr für einen Monat voller Live-Sport 4.99 Euro.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprints der Männer und Frauen im LIVE-STREAM auf DAZN

Durch die Kooperation von Eurosport mit dem Streamingdienst DAZN bietet sich Euch auch die Möglichkeit, die Rennen auf der Plattform zu verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch lediglich mit dem Gerät Eurer Wahl einloggen, den entsprechenden Kanal auswählen, Euch zurücklehnen und die Wettkämpfe genießen.

Solltet Ihr noch nicht bei DAZN registriert sein, ist eine Anmeldung definitiv eine Überlegung wert. Neben Wintersport-Events laufen auch ausgewählte Bundesliga-Spiele, die Champions League sowie US-amerikanische Profiligen wie die NFL und NBA bei DAZN. Kostenpunkt für die Mitgliedschaft sind entweder 14.99 Euro monatlich oder 149.99 Euro jährlich - dafür bekommt Ihr dann jede Menge geboten.

Biathlon, Übertragung heute live: Die Sprints der Damen und Herren in der Übersicht

Wettbewerb Biathlon-Weltcup (Sprint) Austragungsort Hochfilzen (Österreich) Start der Herren 10. Dezember 2021, 11.25 Uhr (heute) Start der Damen 10. Dezember 2021., 14.15 Uhr (heute) Free-TV ARD, Eurosport live LIVE-STREAM ARD, DAZN, Eurosport Player

Biathlon, Übertragung heute live: Das Weltcup-Wochenende in Hochfilzen in der Übersicht