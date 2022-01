Biathlon heute live: Die Staffel der Männer in Ruhpolding im TV und LIVE-STREAM

Der Biathlon-Weltcup macht in diesen Tagen im oberbayerischen Ruhpolding Station. Im Zuge dessen geht heute um 14.30 Uhr die 4 × 7,5 km Staffel der Männer über die Bühne. Dabei handelt es sich um den dritten Wettkampf in dieser Disziplin in der Saison 2021/2022.

Die ersten beiden 4 × 7,5 km Staffeln der Männer in diesem Biathlon Weltcup fanden an den ersten beiden Dezember-Wochenenden statt. Hierbei fungierten das schwedische Östersund und das österreichische Hochfilzen als Schauplätze. Und die Rennen hatten gemeinsam, dass Norwegen, Frankreich sowie Russland respektive den ersten, den zweiten und den dritten Rang belegten.

Dahinter rangierte Deutschland ebenso oft auf dem vierten Platz. Zunächst traten in Östersund Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Danach rückte in Hochfilzen Johannes Kühn anstelle von Doll ins Team. Vor der 4 × 7,5 Staffel der Männer in Ruhpolding halten die deutschen Biathleten bei 86 Punkten, wobei der Rückstand auf Norwegen 34 Zähler beträgt.

In diesen Tagen gehen die Rennen des Biathlon Weltcups in Ruhpolding über die Bühne. Hierbei stellt die 4 × 7,5 km Staffel der Männer den heutigen Programmpunkt dar. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die Biathlon Staffel der Männer in Ruhpolding: Die Eckdaten auf einen Blick

Wettbewerb: 4 × 7,5 km Staffel der Männer Datum: 15. Januar 2022 Startzeit: 14.30 Uhr Austragungsort: Ruhpolding

Biathlon heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Staffel der Männer in Ruhpolding

Mithilfe eines diesbezüglichen Vertrages mit der IBU zeigen die ARD und das ZDF etliche Wettbewerbe. Hierzu zählen auch viele des Weltcups 2021/2022. Doch wie steht es eigentlich um die Übertragung der 4 × 7,5 km Staffel der Männer in Ruhpolding?

Biathlon heute live im Free-TV: So könnt Ihr die Staffel der Männer in Ruhpolding sehen

GOAL kann Euch diesbezüglich gute Nachrichten übermitteln, denn das ZDF liefert Euch das Rennen ins Haus. Somit bekommt Ihr die Möglichkeit, die 4 × 7,5 km Staffel der Männer in Ruhpolding im Free-TV mitzuverfolgen. Obendrauf strahlt das Zweite den Wettkampf in Oberbayern ebenso in HD aus. Genauer gesagt stellt die Übertragung einen Programmpunkt des Sportstudios dar. Doch notiert Euch jetzt einmal die Schlüsselinfos:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 14.20 Uhr

14.20 Uhr Startzeit ab: Freitag ab 14.30 Uhr

Biathlon heute live im Pay-TV: So könnt Ihr die Staffel in Ruhpolding sehen

Außerdem könnt Ihr Euch alle Rennen im Rahmen des Biathlon Weltcups bei Eurosport ansehen. Die andere Seite der Medaille ist, dass Ihr diesen Kanal nicht kostenlos empfangen könnt. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Teil der Paletten von Sky und von verschiedenen Kabelanbietern. Und dann können die Abonnenten von DAZN eine Kooperation des Pay-per-View-Anbieters mit Discovery, dem Mutterkonzern von Eurosport nützen.

Um davon Gebrauch zu machen, benötigt Ihr folgerichtig ein Abo.

Anschließt umfasst die ganze Prozedur zwei Vorgänge, die jeweils wenige Augenblicke in Anspruch nehmen. Die Eckdaten zur Übertragung des 4 × 7,5 Staffel der Männer in Ruhpolding bleiben selbstverständlich gleich:

Sender: Eurosport

Eurosport Ausstrahlung ab: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Startzeit ab: Freitag ab 14.30 Uhr

Biathlon heute im LIVE-STREAM sehen

Die eindeutige billigere Alternative zu den Smart-TVs ist mithilfe der LIVE-STREAMS, die DAZN zu sämtlichen Sportevents anbietet, umsetzbar. Ihr könnt also ausschließlich den Biathlon Weltcup, sondern ebenso alle weiteren Bestandteile des Angebots über das Internet ansehen. Außerdem könnt Ihr die 4 × 7,5 km Staffel der Männer in Ruhpolding dank des Live-Streams, den das ZDF rund um die Uhr anbietet, kostenlos mitverfolgen.

Biathlon im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Staffel in Ruhpolding übertragen