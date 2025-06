bet365 beendet UEFA Champions League Saison mit epischer großer Ticketverlosung in München [ANZEIGE]

Der offizielle globale Partner der UEFA Champions League, bet365, veranstaltete das "Big Ticket Giveaway Game" in München mit UCL-Sieger Júlio César

bet365 feierte sein erstes Jahr als offizieller globaler Partner der UEFA Champions League am Wochenende in München, wo es sein finales "Big Ticket Giveaway Game" für Fans im ikonischen Isarpost-Gebäude in Münchens lebhaftem Stadtzentrum veranstaltete.

Diese Saison hat bet365 mehr als 2.600 UEFA Champions League Tickets als Teil seiner "Big Ticket Giveaway Games" vergeben, sowohl online als auch in Person bei Veranstaltungen in London und München. Vor dem Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain hatten Teilnehmer die Chance, an einem experimentellen Orakel-Spiel mit Live-Quoten teilzunehmen, welches Gewinnern die Chance bot, eines von acht Ticketpaaren für das Prunkstück-Finale der kommenden Tage zu gewinnen.

Als Teil der Feierlichkeiten hat sich der ehemalige UEFA Champions League Sieger Júlio César bet365 angeschlossen. Der legendäre brasilianische Torwart von Inter Mailand, der den Wettbewerb in 2009-10 gewann, war auf der Bühne, um sowohl Spielern zu helfen, als auch mit den Medien zu sprechen und sich mit Fans zu treffen.

Zu der Veranstaltung hatte Júlio César Folgendes zu sagen: “Wow, was für ein unglaubliches Event von bet365. Riesigen Glückwunsch an alle dafür, so eine großartige Feier der UEFA Champions League zu veranstalten.

“Ich hatte genug Glück, in einem Finale mit Inter Mailand zu spielen, Fans die Chance zu geben, das Big Ticket Giveaway zu spielen und das größte Spiel in Klubfußball zu besuchen, haben mich also richtig glücklich gemacht.

Der ganze Tag war wunderbar und ich verstehe jetzt, was "Niemals gewöhnlich" bei bet365 heißt!”

Insgesamt 2600 Tickets verlost

bet365 Global Deputy Head of Brand Ben Reeves sagte: “Als wir uns dem epischen Höhepunkt unserer ersten Saison als offizieller globaler Partner der UEFA Champions League näherten, wollten wir wir es feiern, indem wir unser Big Ticket Game nach München brachten, zu dem die Fans vor dem Prunkstück-Finale am Samstag kamen.

Nachdem wir mehr als 2.600 Tickets diese Saison vergeben haben, wollten wir diese Saison mit einem Höhepunkt beenden und Fans eine letzte Chance geben, die Magie der UEFA Champions League zu erleben und erneut beweisen, warum es ist bei bet365 niemals gewöhnlich ist.

Ein riesiges Dankeschön an Júlio César, unsere Gastgeber und an all unsere wunderbaren Partner, die das Big Ticket Game ins Leben gerufen haben.”

Während der Saison veranstaltete bet365 eine Verlosung auf seiner Webseite, die Fans über den Kontinent verteilt die Chance gab, gratis Tickets für die größten und besten Klubspiele während des neuen UEFA Champions League Phasenformats und allen K.O.-Spielen zu gewinnen.

bet365 PR Operations Manager Jon Riley fügte hinzu: “Es war großartig, unsere große Ticketverlosung in München zu aktivieren, die Kulisse für einige der großartigsten Momente in der Geschichte der UEFA Champions League.

Ein riesiges Dankeschön an Júlio César und unsere Gastgeber Daniyal und Lisa, die sicherstellten, dass jeder, der unser Big Ticket Giveaway Game gespielt hat, ein außergewöhnliches Erlebnis erfahren und aus erster Hand erleben konnte, wie es als offizieller globaler Partner der UEFA Champions League bei bet365 niemals gewöhnlich ist.”

Aus den acht Gewinnern der Nacht hatte bet365 Fans von sowohl Inter Mailand als auch Paris Saint-Germain und einige der Teilnehmer reisten sogar von Brasilien und New York, für die Chance zu spielen.

Ein Gewinner Rodrygo, ein brasilianischer Fußballfan, der jetzt in München lebt, fügte hinzu: “Ich war so glücklich, gewonnen zu haben! Ich habe die Werbung morgens in der Stadt gesehen und war aufgeregt, mich anzustellen und zu spielen.

Ich bin mir nicht sicher, wie ich es geschafft habe, alle vier Antworten richtig vorherzusagen, ich denke, Júlio César war eine große Hilfe. Danke, bet365!”

Über bet365

Bei bet365 machen wir nichts Gewöhnliches.

Der ursprüngliche Pionier von Livewetten, unser weltklasse, eigenentwickeltes Produkt erstreckt sich jetzt über 96 Sportwarten und über 1.000.000 Livestreams weltweit.

bet365 setzt sich für sichereres Glücksspiel ein. Wir bieten Glücksspiel als unterhaltsame Freizeitaktivität an und glauben, dass dies nur möglich ist, wenn Sie die Kontrolle behalten und verantwortungsbewusst spielen. Jedoch wissen wir, dass für manche Leute Glücksspiel von einer harmlosen Freizeitbeschäftigung zu einem Problem werden kann.

Registrierung erforderlich. Verantwortungsbewusst spielen, 18+.