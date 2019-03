Bester Mitspieler? Kevin-Prince Boateng vom FC Barcelona nennt nicht Lionel Messi

Seit seinem Wechsel nach Barcelona hat Kevin-Prince Boateng sportlich wenig auf sich aufmerksam gemacht - nun jedoch mit einer überraschenden Antwort.

Kevin-Prince Boateng vom hat Zlatan Ibrahimovic und nicht seinen aktuellen Teamkollegen und fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi als den besten Spieler bezeichnet, mit dem er je zusammengespielt hat.

Who's the best player in the history?

Check out the funny #90secondschallenge with @KPBofficial! pic.twitter.com/2orsgq9Y1G — FC Barcelona (@FCBarcelona) 25. März 2019

Ausgerechnet auf dem eigenen Twitter-Profil der Katalanen antwortete Boateng auf die entsprechende Frage: "Zlatan Ibrahimovic."

Boateng bislang lediglich mit zwei Einsätzen für Barca

Nach seinem Wechsel von US Sassuolo zu Barca bezeichnete der 32-Jährige Messi noch als besten Spieler, "nicht nur in dieser Welt, sondern in allen Welten".

Barcelona holte Boateng in der Winterpause per Leihe aus . Seitdem absolvierte der ehemalige -Spieler jedoch lediglich zwei Partien für den Tabellenführer in .