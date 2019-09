Bester Länderspieltorschütze aller Zeiten: Cristiano Ronaldo jagt Ali Daei

Portugals Kapitän schraubt seine Ausbeute in der Seleccao weiter nach oben und hat bald Rekordhalter Ali Daei im Visier.

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo macht in der Länderspiel-Torjägerliste weiter Jagd auf Rekordhalter Ali Daei. Durch seinen Viererpack beim 5:1 (1:1)-Erfolg Portugals in Litauen hat der Star-Angreifer in 160 Länderspielen nun 93 Tore erzielt und damit nur noch 16 Tore Rückstand auf den früheren Münchner, Berliner und Bielefelder -Profi Daei ( /109 Tore).

Erlebe die EM-Qualifikation auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hinter dem Duo folgen Ferenc Puskas (Ungarn/84) und Kunishige Kamamoto ( /80), vor Hussein Saeed (Irak/78) und Brasiliens Fußball-Ikone Pele ( /77). WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose (16 Treffer bei WM-Endrunden) führt die ewige Torjägerliste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 71 Treffern vor "Bomber" Gerd Müller (68) an. Müller erzielte seine Treffer in nur 62 Länderspielen, bei Klose waren es am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere 137.

Bester Torjäger in Europa: Klose, Müller und Lewandowski dabei

Die Rangliste der treffsichersten Europäer führen Ronaldo und Puskas an. Es folgen der Ungar Sandor Kocsis (75), Klose und Gerd Müller vor Robbie Keane (Irland/68) und Zlatan Ibrahimovic ( /62).

Achter ist Bayern Münchens polnischer Torjäger Robert Lewandowski mit 58 Treffern.