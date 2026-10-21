Für Ex-Nationalspieler Toni Kroos ist sein langjähriger Mannschaftskamerad Luka Modric der beste Achter des 21. Jahrhunderts.

Gemeinsam mit seinem Bruder Felix stellte der Rio-Weltmeister im gemeinsamen Podcast 'Einfach mal Luppen' jeweils ein Ranking der fünf besten Achter seit der Jahrtausendwende auf.

Toni startete auf Rang fünf mit Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack, an dessen Seite er einst noch ein Länderspiel bestritten hatte. Ballack sei ein Spieler gewesen, "dem ich super gerne zugeschaut habe. Gerade mit seiner Größe und Präsenz - aber trotzdem war er ein eleganter Spieler. Brutal beidfüßig, hat viele Tore gemacht."

Dass der Vize-Weltmeister von 2002 und WM-Dritte von 2006 keinen Titel mit dem DFB-Team gewann, lag für Kroos vor allem an der damaligen Qualität der Nationalmannschaft. "In den 10, 15 Jahren danach wäre er bestimmt Weltmeister geworden oder hätte einen anderen internationalen Titel gewonnen."

Auf den Plätzen davor landeten bei ihm Ex-Liverpool-Star Steven Gerrard (4.), Barcas kongeniales Duo Xavi (3.) und Andres Iniesta (2.). Die Nummer eins aber ist für Toni Kroos sein langjähriger Real-Nebenmann Modric. Er stellte trotz zehn gemeinsamer Jahre bei den Blancos samt zahlreichen Titeln klar: "Keine persönliche Befangenheit, dass ich ihn vor Iniesta habe! Aber ich hatte oft auch einen guten Platz, um ihn zu beobachten – und dementsprechend ist er die eins."

Auch bei Ex-Profi Felix belegte Modric den ersten Platz. Dahinter platzierte er Bruder Toni, Gerrard, Iniesta und Ballacks ehemaligen Chelsea-Kameraden Frank Lampard.

Toni Kroos schwärmt von Paul Scholes und Andrea Pirlo

Die beiden Brüder erstellten bei der Gelegenheit auch noch Ranglisten der besten Holding Six des 21. Jahrhunderts. Toni wies zunächst daraufhin, dass die Grenze zwischen Achter und Sechser oft verschwimme und das bei manchen Spielern eben auch der Fall sei. Auf Platz fünf setzte er Welt- und Europameister Rodri. Knapp davor sortierte er ManUnited-Legende Paul Scholes ein, der im Mittelfeld der Red Devils in Ballbesitz "einen Tick vor Roy Keane gespielt hat" und den er "überragend" fand.

Rang drei und zwei schnappte sich Ex-Real-Staubsauger Casemiro und Sergio Busquets ("Auch wenn er bei Barcelona war, ist er da ganz vorne dabei"). Der beste Sechser war für Toni Kroos indes Italiens Ex-Stratege Andrea Pirlo: "Sehr unscheinbarer Spieler, der einfach alles richtig gemacht hat."

Bei Felix war Busquets vor Rodri und Arsenals Invincibles-Kapitän Patrick Vieira die Nummer eins. Komplettiert wurde seine Top-5 von 2018er-Weltmeister N'Golo Kante und Casemiro.