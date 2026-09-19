Besser als Messi, fast so gut wie CR7: Raphinha schraubt irre Torausbeute beim nächsten Barca-Sieg weiter in die Höhe

Die erste Halbzeit im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan war umkämpft und ausgeglichen. Der überlegene Tabellenführer aus Barcelona lag nach Youssouf Fofanas Treffer (19.) sogar kurz in Rückstand. Kapitän Raphinha reparierte das Malheur fast postwendend (22.) und es ging mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann aber immer einseitiger. Barca dominierte immer deutlicher und zweimal war es die Kombination aus Lamine Yamal und Raphinha, die die Entscheidung herbeiführte.

Jeweils legte der spanische Weltmeister auf und sein brasilianischer Sturmpartner vollendete (52., 69.). In der 76. Minute hatte Raphinha Feierabend, für ihn kam Karim Adeyemi in die Partie.

Es war ein Abend für Statistiker. Raphinha erzielte seine Saisontore zehn, elf und zwölf in Sevilla und das nach gerade mal sieben Spieltagen. Hat es das schon mal gegeben und wenn ja, wann?

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Wie schneidet Raphinhas Saisonstart im Vergleich mit Messi und CR7 ab?

Die Datenanalysten von Opta lieferten: Im 21. Jahrhundert hatte nur einer mehr Tore nach dem siebten Spieltag erzielt. Cristiano Ronaldo stand in der Saison 2014/15 zum entsprechenden Zeitpunkt schon bei 13 Treffern bei Real Madrid und hatte dabei sogar ein Spiel angeschlagen aussetzen müssen.

Und was ist mit Lionel Messi? Dessen Rekord steht bei elf Toren nach dem siebten Spieltag in der Saison 2017/18.

Was waren die Treffer der Superstars am Ende wert? Ronaldo kam auf völlig verrückte 48 Tore und 17 Assists in 35 Spielen, Meister wurde jedoch Barca. 2018 feierten ebenfalls die Katalanen den Titel und Messis 34 Tore und 14 Assists in 36 Spielen.

Wo wird Raphinha landen? Der Rekord des 29-Jährigen für Barcelona liegt bei 18 Toren und 12 Assists in 2024/25.

Mit dem siebten Sieg im siebten Saisonspiel setzte sich das Flick-Team auf sechs Punkte gegenüber Verfolger Real Madrid ab. Die Königlichen bestreiten am Sonntag das derbi madrileno gegen Atletico und könnten wieder verkürzen.



