"Besser als Lamine Yamal!" Uli Hoeneß schwärmt von Offensiv-Star des FC Bayern

Michael Olise zählt nicht nur für zahlreiche Fußball-Fans zu den besten Spielern der Welt, sondern auch für Bayern-Patron Uli Hoeneß. Und der gibt sich bezüglich der Zukunft des französischen Superstars komplett entspannt.

Während der WM hatte es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abgang Olises in Richtung Real Madrid gegeben, es gab sogar Spekulationen um eine Rekordablöse von rund 300 Millionen Euro. Laut Hoeneß sei dies aber "alles Käse".

"Michael hat bei uns einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Deshalb machen wir uns da jetzt keine Gedanken", bekräftigte der 74-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag hinsichtlich eines möglichen Abgangs von Olise.

Während Bayern-Legende Lothar Matthäus seinen Ex-Klub bereits warnte und den Bossen dringend ans Herz legte, sofort mit Olise zu verlängern, sieht Hoeneß keine Eile. "Im Laufe der Saison werden wir mit ihm darüber sprechen, ob er verlängern will. Falls er das dann noch nicht möchte, warten wir halt ab, was 2029 ist. Ich bin da überhaupt nicht unruhig"

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Bei einer Vertragsverlängerung würde Olise zudem ziemlich sicher eine satte Gehaltserhöhung winken, wobei sich der Klub laut Hoeneß über die Höhe der Summe noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe. "Ich sehe uns überhaupt nicht unter Zugzwang. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es so weit ist", so der Ehrenpräsident.

Was hat Uli Hoeneß über Michael Olise und Lamine Yamal gesagt?

Im direkten Vergleich mit Barcelonas Superstar Lamine Yamal sieht Hoeneß Olise derweil klar vorne. "Der Junge macht uns viel Freude. Er ist für mich auf dem besten Weg, der beste Spieler der Welt zu werden", zeigte er sich begeistert.

Olise sei "von der Konstanz her unglaublich und in meinen Augen auch besser als Lamine Yamal. Er schießt Tore, bereitet vor, ist schnell - nahezu der perfekte Spieler."