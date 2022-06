Besitzer von Manchester City wollen offenbar Traditionsklub kaufen

Zehn Vereine gehören der City Football Group bereits. Nummer elf soll schon in Kürze folgen.

Die City Football Group, Besitzer des englischen Meisters Manchester City, arbeitet laut übereinstimmenden Medienberichten an der Übernahme des nächsten namhaften Vereins: Gemäß Sky Sport Italia soll die City Football Group eine grundsätzliche Einigung mit Patron Dario Mirri zur Übernahme des italienischen Traditionsvereins FC Palermo erzielt haben.

Die Kosten für die Übernahme der Mehrheit bei den Rosaneri sollen bei 13 Millionen Euro plus eventueller Nachzahlungen liegen. Mediagol berichtet zudem, Mirri werde 20 Prozent der Anteile behalten.

Palermo musste 2019 zwangsabsteigen

Die Sizilianer, damals noch als US Palermo, spielten jahrelang eine ordentliche Rolle in der Serie A. Unter anderem schafften dort die heutigen Stürmerstars Edinson Cavani und Paulo Dybala ihre Durchbrüche in Europa. 2019 musste der Klub nach einem finanziellen Kollaps als FC Palermo einen Neuanfang in der Serie D starten.

Unter Trainer Silvio Baldini schaffte Palermo vor wenigen Wochen den Aufstieg in die Serie B und wird damit in der kommenden Spielzeit in Italien zweithöchster Spielklasse an den Start gehen.

Palermo wäre der elfte Klub im Portfolio der City Football Group, die hauptsächlich mit Geld aus Abu Dhabi finanziert wird. Neben dem Aushängeschild Manchester City gehören der Holding-Gesellschaft unter anderem noch der New York City FC, der FC Girona und der Melbourne City FC.