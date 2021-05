Süper Lig: So wird Besiktas heute türkischer Meister

Besiktas hält die Trümpfe in der Hand: Der Klub könnte sich heute zum Meister der Süper Lig küren. Goal erklärt, was dafür passieren muss.

Meisterschaft in Deutschland? Wochen vor dem Ende entschieden. Italien? Auch. England? Ebenfalls. Titelkämpfe sind nicht immer so spannend wie aktuell in der Süper Lig - heute ist endlich der letzte Spieltag dran!

Es ist ein Szenario, von dem Fans in Deutschland, Italien und England nur träumen können: Gleich drei Teams haben vor dem letzten Spieltag noch die Chance auf den beliebten Titel!

Heute ist es also so weit, sowohl Besiktas, Galatasaray als auch Fenerbahce werden ab 19.30 Uhr (alle Begegnungen in unseren kostenlosen LIVE-TICKER!) alles geben. Dabei ist Besiktas aktuell außer Form - die letzten zwei Spiele verloren die Schwarzen Adler.

Die Hoffnung stirbt zuletzt - erst nach den 90 Minuten am heutigen Samstagabend werden wir sicher wissen, welche Mannschaft aus Istanbul den Titel nach Hause nimmt. Goal erklärt in diesem Artikel, was eintreten muss, damit Besiktas letztendlich Meister wird.

Göztepe vs. Besiktas: Der letzte Spieltag der Süper Lig im Überblick!

Begegnung Göztepe Izmir vs. Besiktas Istanbul Datum Samstag | 15.05.2021 (heute) Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 42. Spieltag Anstoß 19.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Gürsel Aksel Stadyumu | Izmir

Besiktas auf dem Weg zur Meisterschaft: So läuft der Titelkampf in der Süper Lig

Es wäre der erste Titel seit 2017: Seit vier Jahren warten Besiktas und die Anhänger:innen auf den beliebten Titel, heute soll es endlich wieder so weit sein!

Die Situation am oberen Tabellenende mit dem Wort "spannend" zu beschreiben wäre an dieser Stelle untertrieben: Sowohl Besiktas als auch Galatasaray haben aktuell 81 Punkte und liegen in der Hinsicht gleichauf.

Besiktas und Galatasaray im Gleichschritt: Die Tabellenspitze der Süper Lig

Nicht nur das: Bei gleicher Punktanzahl entscheidet als zweites Kriterium nicht die Tordifferenz, sondern die Anzahl an Punkten und Toren in den Spielen zwischen zwei gleichplatzierten Teams.

Auch hier findet man aber nur eine fast schon beängstigende Ausgeglichenheit: Besiktas gewann das Hinspiel im Januar mit 2:0, Galatasaray konnte das Rückspiel vor genau einer Woche mit 3:1 für sich entscheiden.

Spannung pur: So sieht die Ausgangslage der Süper Lig aus

Beide konnten also jeweils ein Spiel gewinnen, die Torverhältnisse heißen auf beiden Seiten 3:3, Auswärtstorregel gilt hier nicht - also müssen wir uns das nächste Kriterium in der Liste anschauen: die Tordifferenz.

Hier hat aktuell Besiktas (87:43, +44) die Nase leicht vor Gala (77:35, +42) - aber auch hier ist es denkbar knapp. Schauen wir uns nun unterschiedliche Szenarien an, wie Besiktas (nicht) Meister werden kann.

Weg zum Titel: So wird Besiktas Meister

Um Meister zu werden darf Besiktas, welches heute gegen Göztepe spielt, nicht weniger Punkte einfahren als Galatasaray (im Einsatz gegen Malatyaspor). Sollte Galatasaray also Unentschieden spielen, muss Besiktas mindestens Unentschieden spielen, wenn Gala gewinnt, muss Besiktas ebenfalls gewinnen - sonst war es das mit der Meisterschaft.

Wenn beide Teams die gleiche Anzahl an Punkten holen sollten, geht es von da an nur noch um die Tordifferenz: Wenn zum Beispiel Galatasaray sein Spiel mit 5:0 gewinnen sollte, muss Besiktas sein Spiel mit mindestens vier Toren mehr als Göztepe gewinnen.

Besiktas mit Titelhoffnung: Die Tabelle der Süper Lig vor dem letzten Spieltag

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 39 87:43 81 2. Galatasaray 39 77:35 81 3. Fenerbahce 39 70:40 79 4. Trabzonspor 39 48:36 68

Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce: Der Titelkampf der Süper Lig heute LIVE

Das heißt also auch, dass Verfolger Galatasaray mit einer Niederlage noch Meister werden kann: Wenn Gala beispielsweise mit 0:1 verliert, Besiktas aber mit einer 0:4-Klatsche aus Izmir nach Hause geschickt wird, hätte Galatasaray den Titel gewonnen.

Unser Blick ging bisher vor allem in Richtung Galatasaray, allerdings gibt es einen weiteren Widersacher, der heute gerne um den Titel mitspielen will: Auch Fenerbahce ist dem Stadtrivalen auf den Fersen.

Fenerbahce mit Mini-Chance: So können Özil und Co. vor Besiktas Meister werden

Fenerbahce hat aktuell zwei Punkte weniger als das Spitzenduo - ein Sieg ist also Pflicht. Selbst dann müssen Mesut Özil und Co. auf Niederlagen der Konkurrenz hoffen.

Bei Unentschieden von Galatasaray und Besiktas könnte Fenerbahce zwar ebenfalls mit einem Sieg aufschließen (alle hätten 82 Punkte), allerdings würde hierbei ebenfalls Besiktas Meister werden, da Fenerbahce den direkten Vergleich gegen die Schwarzen Adler verliert (1:1 und 3:4).

Besiktas und Galatasaray mit guten Quoten, Fenerbahce weit abgeschlagen: Das sagen die Wettbüros

Alles in allem ist also gerade für Besiktas und Galatasaray noch alles offen, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende auf die Tordifferenz ankommt, ist nicht gering. Die Quoten auf den Titelgewinn sind dabei (Stand: 13. Mai, Quoten von bet365) wie folgt:

Besiktas : 4/11 = 0,36

: 4/11 = 0,36 Galatasaray : 1/2 = 2

: 1/2 = 2 Fenerbahce: 1/50 = 50

Besiktas Istanbul bei Göztepe heute live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragungen der Süper Lig

Ihr wollt den entscheidenden letzten Spieltag der Süper Lig heute LIVE sehen? Dann müssen wir euch direkt enttäuschen: Im TV wird das Spiel heute nicht übertragen!

Stattdessen kann man das Spiel aber im LIVE-STREAM verfolgen: Wettanbieter bet365 zeigt das spannende Spiel LIVE. Allerdings müsst ihr dafür eine Wette auf die Begegnung platzieren.

