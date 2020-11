Besiktas Istanbul gegen Basaksehir heute live im TV und im LIVE-STREAM erleben: So wird die Süper Lig gezeigt / übertragen

Im Istanbuler Stadtderby ist Besiktas heute gegen Basaksehir gefordert. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Süper Lig im TV und LIVE-STREAM erleben könnt.

In der türkischen kommt es am Samstag zum Stadtderby zwischen Istanbul und Istanbul . Während es für die Gäste darum geht, Tabellenführer Alanyaspor auf den Fersen zu bleiben, möchten sich die Hausherren aus dem Mittelfeld befreien.

Der vergangene Spieltag verlief für Besiktas nicht nach Plan: Gegen Gazisehir musste sich die Mannschaft von Trainer Sergen Yalcin mit 1:3 geschlagen geben. Stammspieler Ersin Destanoglu sah zudem die Rote Karte und fehlt dadurch am Wochenende gesperrt.

Eine drohende Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Genclerbirligi konnte Basaksehir derweil erst in der Schlussphase abwenden: Frederik Gulbrandsen (80.) und Mehmet Topal (90.+4) drehten den frühen Rückstand durch Sefa Yilmaz (1.) noch in einen Sieg um.

Ihr möchtet wissen, wo Besiktas gegen Basaksehir heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Süper Lig .

Istanbuler Stadtderby in der Süper Lig: Besiktas gegen Basaksehir in der Übersicht

Begegnung Besiktas Istanbul - Istanbul Basaksehir Datum Samstag, 21. November 2020 | 17 Uhr Stadion Vodafone Park, Istanbul

Bild: AA

Süper Lig: Besiktas Istanbul gegen Basaksehir heute live im TV sehen - geht das?

Es gibt schlechte Nachrichten für alle, die sich auf eine TV-Übertragung des Istanbuler Stadtderbys gefreut haben: In hat sich keiner der etablierten Sender die Übertragungsrechte an der Süper Lig gesichert.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr deshalb auf die Begegnung zwischen Besiktas und Basaksehir verzichten müsst. Stattdessen könnt Ihr das Duell am Samstag im LIVE-STREAM des Wettanbieters bet365 verfolgen.

Besiktas Istanbul gegen Basaksehir: Die Süper Lig im LIVE-STREAM schauen

Wie bereits erwähnt ist das Aufeinandertreffen zwischen Besiktas und Basaksehir nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Auch bei bekannten Sport-Sendern wie Sky oder DAZN bleibt der Bildschirm heute schwarz.

Deshalb müsst Ihr aber nicht auf illegale Streams im Internet zugreifen: Beim Wettanbieter bet365 könnt Ihr die Begegnung ebenfalls verfolgen. Um die Übertragung sehen zu können, müsst Ihr jedoch einige Bedingungen erfüllen.

Besiktas vs. Basaksehir im LIVE-STREAM bei bet365 schauen

Damit Ihr das Istanbuler Stadtderby im LIVE-STREAM erleben könnt, braucht Ihr ein Konto beim Wettanbieter. Zudem muss Guthaben auf Eurem Konto vorhanden sein oder Ihr in den letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben.

Sobald diese Voraussetzungen zutreffen, könnt Ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen: Dafür müsst Ihr Euch in Euer Konto einloggen, auf der Homepage auf den "Live"-Button klicken und neben Besiktas gegen Basaksehir das "Play"-Symbol auswählen.

Danach sollte der LIVE-STREAM automatisch starten und Ihr das Istanbuler Stadtderby in voller Länge erleben können. An dieser Stelle zudem ein Hinweis: Beachtet, dass der Kommentar ausschließlich in Englisch verfügbar ist.

Bild: AA

Besiktas Istanbul gegen Basaksehir: Die Süper Lig im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Neben der Übertragung im LIVE-STREAM gibt es außerdem die Möglichkeit, Besiktas gegen Basaksehir im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen. Damit seid Ihr auch ohne Live-Bilder immer bestens informiert.

Schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß werdet Ihr in den Vorberichten mit interessanten Statistiken versorgt. Sobald der Ball in Istanbul rollt, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER kein Tor und auch sonst keine entscheidende Szene.

Besiktas gegen Basaksehir in der Süper Lig heute: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Besiktas und Basaksehir bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb gegen 16 Uhr nochmals rein!

Besiktas Istanbul gegen Basaksehir live sehen: Die Übertragung der Süper Lig auf einen Blick