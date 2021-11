Besiktas Istanbul befindet sich in der Champions League auf Abschiedstournee, heute geht es gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Ajax Amsterdam. Der Anstoß erfolgt um 18.45 Uhr.

Diese Champions-League-Saison hatte sich der türkische Meister vermutlich ganz anders vorgestellt, doch viele Verletzungen und teils enttäuschende Leistungen sorgten schnell für Ernüchterung. Nach vier Spielen stehen vier Niederlagen zu Buche, für Besiktas kann es nur noch um einen würdevollen Abschied gehen. Zwar besteht noch eine Minimalchance auf die Europa League, doch diese ist nur theoretischer Natur.

Ganz anders sieht es hingegen bei Ajax Amsterdam aus. Verlustpunktfrei steht der niederländische Rekordmeister da, auch Borussia Dortmund wurde zweimal besiegt. Schon ein Unentschieden in Istanbul würde den vorzeitigen Gruppensieg bedeuten. Angesichts der bisher gezeigten Leistungen geht Ajax aber als klarer Favorit in das Spiel.

Besiktas Istanbul will sich erhobenen Hauptes aus der Champions League verabschieden. GOAL hat alle Infos zum heutigen Spiel gegen Ajax Amsterdam.

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam WETTBEWERB Champions League | Gruppenphase | 5. Spieltag ORT Vodafone Park | Istanbul ANSTOSS 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 28. September 2021 | Ajax Amsterdam vs. Besiktas Istanbul 2:0 (2:0)

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Für Stimmung dürften die Fans in Istanbul mit Sicherheit sorgen, wer das Spiel nur von zu Hause aus sehen kann, der bekommt jetzt alle Infos zur Übertragung im TV und via LIVE-STREAM.

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam heute: So wird die Champions League übertragen

Auch in Deutschland ist die heutige Partie zwischen Besiktas und Ajax live zu sehen, grundsätzlich können Fans in Deutschland jedes Spiel der Königsklasse sehen. Allerdings kommt es darauf an, wie viel sie bereit sind zu zahlen. Das war schon seit Ewigkeiten so, aber der Rechteverlust von Sky vor dieser Saison hat noch einmal einiges durcheinandergewirbelt.

Inzwischen halten DAZN und Amazon Prime Video die Live-Rechte an der Champions League. Amazon zeigt dabei ein Spiel nach Wahl am Dienstag, die Mittwochsspiele hingegen laufe allesamt exklusiv bei DAZN - und damit auch die heutige Begegnung zwischen Besiktas Istanbul und Ajax Amsterdam.

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN

Eine ausführliche Vorberichterstattung ausschließlich zu diesem Spiel bietet DAZN heute Abend nicht an, allerdings beginnt die Übertragung der Konferenz der beiden frühen Spiele um 18.30 Uhr. Kurz vor Anpfiff wird es dann auf der Plattform auch die Option für das Einzelspiel geben, das von Franz Büchner kommentiert werden wird.

Der LIVE-STREAM zu diesem Spiel kann dabei auf unterschiedlichen Geräten verfolgt werden. Wenn Ihr einen modernen smart-TV zu Hause habt, dann ladet Euch einfach die DAZN-App herunter. Eine Vielzahl an Geräten unterstützt die App inzwischen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit via TV-Stick oder Konsole wie PlayStation oder Xbox. Wer zudem TV-Kunde bei Vodafone oder Sky-Q-Abonnent ist, müsste die DAZN-App auf dem Gerät des anderen Anbieters installieren können.

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam: Die Kosten für DAZN

Wer Interesse an DAZN hat, der kann zwischen zwei Abomodellen wählen. Das flexible und monatlich kündbare Monatsabo gibt es für 14,99 Euro. Wer sich gleich ein Jahr bindet, der muss einmalig 149,99 Euro auf den Tisch legen, spart damit aber auf den Monat gerechnet 2,50 Euro.

🎙 #Rose: "Sporting ist eine gute Mannschaft, sie sind vor allem kopfballstark und sind auch stark im Zentrum. Das wird also auch morgen wieder eine anspruchsvolle Aufgabe."#SCPBVB #UCL pic.twitter.com/vfsUTAqYFk — Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2021

DAZN bietet Live-Sport in Hülle und Fülle an. Neben der Champions League gibt es dort jede Menge weiteren Spitzenfußball, etwa aus Spanien, Frankreich und Italien. Zudem zeigt der Streamingdienst die NFL und die NBA aus den USA, ale großen Darts-Turniere wie die anstehende WM, Wrestling, Boxen, die Handball-Champions-League und viel mehr. Hier geht's zur Anmeldung.

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam heute: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam

Anstoß: 18.45 Uhr

Übertragung: DAZN

Kommentator Einzelspiel: Franz Büchner

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam: Der LIVE-TICKER von GOAL

Alles Wichtige aus Istanbul bekommt Ihr in unserem schnellen und kompetenten LIVE-TICKER geliefert. Die Kollegen halten Euch über alles Wesentliche auf dem Laufenden. Klickt Euch rein!

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen beider Teams veröffentlicht. An dieser Stelle werden sie dann schnellstmöglich nachgereicht.

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam: Die Opta-Fakten zum Spiel