Besiktas vs. Göztepe: LIVE-STREAM und TV – Türkischer Pokal heute live

In dieser Woche steht im türkischen Pokal das Achtelfinale auf dem Programm. Im Zuge dessen kommt es heute um 18.30 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen Besiktas und Göztepe. Es treten zwei Vertreter der Süper Lig gegeneinander an.

Besiktas vs. Göztepe heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Beide Kontrahenten stiegen in der 5. und bislang letzten Runde in den Wettbewerb ein. Besiktas bekam mit Altay gleich einen Meisterschaftskonkurrenten zugelost. Anschließend feierte die Elf von Önder Karaveli am 30. Dezember einen 1:0-Heimerfolg.

Dasselbe gelang am Vortag dem von Nestor El Maestro trainierten Göztepe gegen Samsunspor, einem Klub der zweitklassigen 1. Lig. Rund eine Woche zuvor fand das erste Saisonduell Besiktas vs. Göztepe in der Süper Lig statt. Hierbei gelang den Hausherren ein Heimerfolg.

Heute treffen in einem Achtelfinale des türkischen Pokals Besiktas und Göztepe aufeinander. GOAL liefert Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Besiktas vs. Göztepe heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Besiktas vs. Göztepe Datum: Donnerstag, 10. Februar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Vodafone Park (Istanbul)

Besiktas – Göztepe heute live im TV anschauen: Die Übertragung des türkischen Pokals

Anders als die Begegnungen der Süper Lig laufen jene des türkischen Pokals im deutschen Fernsehen. Dafür zeichnet sich Sportdigital verantwortlich.

Besiktas vs. Göztepe heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Allerdings könnt Ihr Euch das Programm von Sportdigital nicht kostenlos ansehen. Und zwar deshalb, weil dieser Sender einen Teil der Pakete von Sky und von einigen Kabelanbietern darstellt. Zudem kooperiert er mit DAZN. Und das bedeutet wiederum, dass Ihr als Kunden des Pay-per-View-Anbieters die Topspiele im Rahmen des türkischen Pokals mitverfolgen könnt. Und das trifft folgerichtig auch auf die Übertragung des Achtelfinales Besiktas vs. Göztepe zu.

Das gilt sowohl bei einem Jahres- als auch bei einem Monatsabo. Jedoch solltet Ihr im Hinterkopf behalten, dass Ihr mit der erstgenannten Option unterm Strich günstiger wegkommt. Denn: Ihr bezahlt entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro. Hingegen müsst Ihr für einen Monatsvertrag jeweils 29,99 Euro auf den Tisch legen. Das betrifft allerdings vorerst ausschließlich Neukunden. Hier erhaltet Ihr weitere Infos zu DAZN:

Die Registrierung nimmt wenige Augenblicke in Anspruch und dasselbe trifft auf den zweiten Schritt zu. Besitzer eines Smart-TVs müssen die Gratis-App herunterladen. Für alle anderen besteht die Möglichkeit, ihren Fernseher mit einem PC oder Notebook zu verbinden. Hierfür müsst Ihr Euch ein HDMI-Kabel besorgen. Aber nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung von Besiktas vs. Göztepe:

Sender: Sportdigital

Sportdigital Übertragungsbeginn: 18.25 Uhr

18.25 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Die weiteren Spiele des türkischen Pokals bei DAZN anschauen

In der ersten Hauptrunde des türkischen Pokals treten 156 Mannschaften der vier Profi-Ligen sowie der fünfthöchsten Spielklasse, der Bölgesel Amatör Lig, an. Danach steigen in der 4. Runde fünf Vertreter der Süper Lig ins Turniergeschehen ein. Die weiteren 15 Mannschaften des Oberhauses traten Ende Dezember erstmals an. Nun geht in dieser Woche das Achtelfinale über die Bühne.

Besiktas gegen Göztepe heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Euch also hinsichtlich der Übertragungen des türkischen Pokals bei Sportdigital zwischen verschiedenen Optionen entscheiden. Überdies könnt Ihr diesen Bewerb genauso gut mittels LIVE-STREAM mitverfolgen. Und das ist der Grund, wessen dem Ihr herkömmliche Fernseher zu Smart-TVs upgraden könnt. Hierbei stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Alle Spiele des türkischen Pokals gibt es LIVE bei sportdigital.de

Sportdigital.de ist wenig überraschend eine davon. Ihr erreicht die Übertragung des Pokalspiels Besiktas vs. Göztepe über den Header oder das TV-Programm. Jedoch benötigt Ihr einen Tages-Pass für 2,99 Euro, einen Monats-Pass für 4,99 Euro oder einen Jahres-Pass für 44,99 Euro. Allerdings könnt Ihr vor dem Erwerb eines Monats-Passes das Angebot bei sportdigital.de gratis ausprobieren.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Zusätzlich ist Euch als Kunden bei DAZN geholfen. Denn: Der Pay-per-View-Anbieter stellt sein gesamtes Angebot und infolgedessen die Übertragung des Achtelfinales im türkischen Pokal Besiktas vs. Göztepe zur Verfügung. Hierfür könnt Ihr genauso gut auch ein Smartphone oder Tablet verwenden.

Zu Besiktas vs. Göztepe heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem stellt Euch GOAL seinen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. Damit bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten im Achtelfinal-Duell des türkischen Pokals Besiktas gegen Göztepe im Bilde. Hier bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

Besiktas – Göztepe im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der türkische Pokal heute live übertragen

Im Pay-TV: Sportdigital / DAZN Im LIVE-STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Besiktas gegen Göztepe heute live: Die Aufstellungen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.