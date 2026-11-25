Besiktas gegen Hapoel Beer Sheva mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 Tupras Stadyumu

Besiktas empfängt Hapoel Beer Sheva in der Europa League im Tupras Stadyumu in Istanbul. Die türkische Mannschaft will ihre gute Position in der Ligaphase weiter festigen.

Das Team von Vincenzo Italiano ist in der heimischen Liga gut in Form. Am 22. November gewann es in der Süper Lig mit 4:2 bei Konyaspor. Es war der dritte Sieg in den vergangenen vier Ligaspielen.

In der Europa League lief es für Besiktas zuletzt weniger gut. Am 5. November verlor die Mannschaft mit 2:3 gegen Celtic, steht in der Tabelle der Ligaphase aber weiterhin auf Platz acht.

Hapoel Beer Sheva hatte unter Ran Kozuch eine deutlich schwierigere Saison. Im jüngsten Europa-League-Spiel verlor die Mannschaft mit 0:2 gegen OFI Kreta. Aus den in den Formdaten aufgeführten Spielen der Ligaphase holte sie nur einen Punkt.

Die israelische Mannschaft steht auf Tabellenplatz 33 und braucht deshalb dringend Ergebnisse. Die 0:4-Niederlage gegen Union St.Gilloise am 22. Oktober verdeutlichte, wie groß die Aufgabe ist.

Die beiden Klubs trafen bereits 2017 in der Europa League aufeinander. Beide Male setzte sich Besiktas durch. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

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