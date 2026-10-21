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Beşiktaş gegen Crystal Palace: Vorschau auf das Europa-League-Spiel und alles Wissenswerte

Beşiktaş - Crystal Palace
Beşiktaş
Crystal Palace
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Umfassende Vorschau auf das Europa-League-Spiel zwischen Besiktas und Crystal Palace. Wir sprechen über Taktik, die Personalsituation, die Form und mehr.

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Europa League - Spielwoche 3
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Beşiktaş gegen Crystal Palace wird am 22. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT angepfiffen.

Beşiktaş will perfekten Start fortsetzen

Der türkische Spitzenklub Beşiktaş ist eines von zehn Teams, die in der Gruppenphase der Europa League bislang beide Spiele gewonnen haben. Zuletzt setzte sich Beşiktaş in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2 bei Hoffenheim durch. Im jüngsten Spiel der türkischen Liga unterlag der Klub allerdings Trabzonspor mit 0:2. Liverpool-Legende Mo Salah erzielte dabei den Treffer zur Entscheidung. Zuvor hatte Beşiktaş jedoch sechs seiner sieben Pflichtspiele gewonnen und präsentiert sich insgesamt in guter Form.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Palace muss vor der Reise in die Türkei Rückschläge verdauen

Crystal-Palace-Trainer Pierre Sage steht nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen Brighton bereits unter Druck. Der Franzose hat erst sieben Premier-League-Spiele betreut und dabei nur zwei Siege geholt. Crystal Palace liegt damit in der Premier League auf Platz 14. Die Europa-League-Saison begann für den Klub mit einem klaren 4:0 gegen Lech Posen, zuletzt folgte jedoch eine 2:3-Niederlage gegen Lyon.

FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

  • In sieben der letzten acht Spiele von Beşiktaş fielen mehr als 2,5 Tore.
  • In acht der letzten neun Spiele von Crystal Palace fielen mehr als 2,5 Tore.
  • Beşiktaş-Kapitän Orkun Kökçü verpasste die 0:2-Niederlage bei Trabzonspor wegen einer Verletzung. Bei Palace sind alle Spieler fit.

Personal und Kader

Beşiktaş vs Crystal Palace Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Italiano

Beşiktaş wird von Vincenzo Italiano trainiert. Eine bestätigte Aufstellung sowie Informationen zu Verletzungen und Sperren liegen derzeit allerdings noch nicht vor. Weitere Angaben werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Crystal Palace wird von Pierre Sage betreut. Auch hier liegen derzeit weder bestätigte Kaderinformationen noch Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Personalnews folgen, wenn die Partie näher rückt.

Form

BJK

BJK - Form

OM
S4-1
AMS
N3-2
KOB
S2-1
TSG
S2-3
TRS
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CRY

CRY - Form

LEE
U0-0
BRC
N0-2
NFO
S3-1
OL
N3-2
BHA
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Beşiktaş geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es in der Süper Lig eine 0:2-Niederlage gegen Trabzonspor. Zuvor hatte Beşiktaş in diesem Zeitraum auf europäischer Bühne allerdings einen 4:1-Heimsieg gegen Marseille und einen 3:2-Auswärtssieg bei Hoffenheim gefeiert. Der türkische Klub hat gezeigt, dass er auf europäischem Niveau bestehen kann, auch wenn seine Leistungen in der heimischen Liga schwankten.

Crystal Palace kommt in seinen letzten fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor der Klub in der Premier League mit 0:5 gegen Brighton, nachdem er in der Woche zuvor in der Europa League Lyon mit 2:3 unterlegen war. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 3:1 in der Premier League gegen Nottingham Forest. Hinzu kam ein 0:0 gegen Leeds United.

Direkter Vergleich

Für diese Partie liegen keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Beşiktaş und Crystal Palace vor. Daher kann derzeit keine Bilanz früherer Begegnungen der beiden Klubs angeführt werden.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Europa League steht Beşiktaş derzeit auf Platz vier, Crystal Palace dagegen auf Platz 15. Angesichts dieses Abstands in der Tabelle braucht Palace in Istanbul dringend Punkte.

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