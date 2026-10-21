Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş gegen Crystal Palace wird am 22. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT angepfiffen.

Beşiktaş will perfekten Start fortsetzen

Der türkische Spitzenklub Beşiktaş ist eines von zehn Teams, die in der Gruppenphase der Europa League bislang beide Spiele gewonnen haben. Zuletzt setzte sich Beşiktaş in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2 bei Hoffenheim durch. Im jüngsten Spiel der türkischen Liga unterlag der Klub allerdings Trabzonspor mit 0:2. Liverpool-Legende Mo Salah erzielte dabei den Treffer zur Entscheidung. Zuvor hatte Beşiktaş jedoch sechs seiner sieben Pflichtspiele gewonnen und präsentiert sich insgesamt in guter Form.

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Palace muss vor der Reise in die Türkei Rückschläge verdauen

Crystal-Palace-Trainer Pierre Sage steht nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen Brighton bereits unter Druck. Der Franzose hat erst sieben Premier-League-Spiele betreut und dabei nur zwei Siege geholt. Crystal Palace liegt damit in der Premier League auf Platz 14. Die Europa-League-Saison begann für den Klub mit einem klaren 4:0 gegen Lech Posen, zuletzt folgte jedoch eine 2:3-Niederlage gegen Lyon.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

In sieben der letzten acht Spiele von Beşiktaş fielen mehr als 2,5 Tore.

In acht der letzten neun Spiele von Crystal Palace fielen mehr als 2,5 Tore.

Beşiktaş-Kapitän Orkun Kökçü verpasste die 0:2-Niederlage bei Trabzonspor wegen einer Verletzung. Bei Palace sind alle Spieler fit.

Personal und Kader

Beşiktaş wird von Vincenzo Italiano trainiert. Eine bestätigte Aufstellung sowie Informationen zu Verletzungen und Sperren liegen derzeit allerdings noch nicht vor. Weitere Angaben werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Crystal Palace wird von Pierre Sage betreut. Auch hier liegen derzeit weder bestätigte Kaderinformationen noch Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Personalnews folgen, wenn die Partie näher rückt.

Form

Beşiktaş geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es in der Süper Lig eine 0:2-Niederlage gegen Trabzonspor. Zuvor hatte Beşiktaş in diesem Zeitraum auf europäischer Bühne allerdings einen 4:1-Heimsieg gegen Marseille und einen 3:2-Auswärtssieg bei Hoffenheim gefeiert. Der türkische Klub hat gezeigt, dass er auf europäischem Niveau bestehen kann, auch wenn seine Leistungen in der heimischen Liga schwankten.

Crystal Palace kommt in seinen letzten fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor der Klub in der Premier League mit 0:5 gegen Brighton, nachdem er in der Woche zuvor in der Europa League Lyon mit 2:3 unterlegen war. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 3:1 in der Premier League gegen Nottingham Forest. Hinzu kam ein 0:0 gegen Leeds United.

Direkter Vergleich

Für diese Partie liegen keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Beşiktaş und Crystal Palace vor. Daher kann derzeit keine Bilanz früherer Begegnungen der beiden Klubs angeführt werden.

Tabelle

In der Europa League steht Beşiktaş derzeit auf Platz vier, Crystal Palace dagegen auf Platz 15. Angesichts dieses Abstands in der Tabelle braucht Palace in Istanbul dringend Punkte.