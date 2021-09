Besiktas - BVB heute: Die Aufstellung von Borussia Dortmund in der Champions League

Bei Borussia Dortmund sind einige Verletzte wieder zurück. Goal zeigt Euch, wie Marco Rose in der Champions League gegen Besiktas aufstellen wird.

Marco Rose und Borussia Dortmund sind furios in die Saison gestartet. 13 Tore hat der BVB in vier Spielen in der Liga bereits erzielt. Im Schnitt sind das mehr als drei Tore pro Partie. Allerdings kassiert Roses Mannschaft auch viele Gegentore, in bislang jeder Partie musste man mindestens derer zwei hinnehmen. Verantwortlich dafür ist allerdings auch die Verletzungssituation in der Defensive der Dortmunder, die sich aber langsam aber sicher entspannt.

Zwar sind Nico Schulz und Dan-Axel Zagadou noch verletzt, dafür sind Spieler wie Mats Hummels und Thomas Meunier wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Vor allem in der Innenverteidigung gab es zuletzt einiges an Handlungsbedarf. Darum verpflichtete Schwarz-Gelb in den letzten Zügen des Transferfensters auch Marin Pongračić vom VfL Wolfsburg.

Borussia Dortmund, die Aufstellung heute: Hier erfahrt Ihr, wie Marco Rose seinen BVB gegen Besiktas Istanbul aufstellen könnte.

Besiktas - BVB, Aufstellung: Alle Infos zum Champions-League-Duell gegen Besiktas

Wettbewerb Champions League | 1. Spieltag Begegnung Besiktas - BVB Anpfiff 15. September - 18.45 Uhr Ort Vodafone Park (Istanbul, Türkei)

Besiktas - BVB, Aufstellung: So spielt der BVB heute

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Brandt, Reus (K.) - Malen, Haaland

Besiktas - BVB, Aufstellung: So könnte Marco Rose Borussia Dortmund auf das Feld schicken

Einige Spieler in der Mannschaft des BVB sind unumstößlich gesetzt. Dazu gehören unter anderem Erling Haaland, Kapitän Marco Reus, Linksverteidiger Raphaël Guerreiro sowie Innenverteidiger Manuel Akanji. Andere Akteure sind aufgrund ihrer aktuellen Form kaum aus der Startelf wegzudenken. Dies trifft beispielsweise auf einen Mahmoud Dahoud oder Jude Bellingham zu. Im Tor dürfte Gregor Kobel ebenfalls gesetzt sein.

Der spektakuläre 4:3-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen dürfte einige Körner gekostet haben. In der Innenverteidigung könnte Mats Hummels seit seinen anhaltenden Patellasehnenproblemen wieder mal einen Startelfeinsatz bekommen. In der Spitze bekommt Neuzugang Donyell Malen möglicherweise seine Startelfchance, dafür geht Reus auf die Zehn, Julian Brandt könnte rausrotiert werden.

Besiktas - BVB, Aufstellung: Die Champions-League-Gruppe C

Verein Borussia Dortmund Ajax Amsterdam Sporting Lissbon Besiktas Istanbul

Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Besiktas verlor beide bisherigen Spiele gegen Borussia Dortmund in europäischen Wettbewerben, beide in der ersten Runde des Europapokals der Pokalsieger 1989/90 - 0-1 zu Hause und 1-2 auswärts.

Borussia Dortmund hat eine 100-prozentige Siegquote gegen türkische Gegner in der UEFA Champions League (4 von 4), wobei alle vier Siege gegen Galatasaray kamen. Das ist Dortmunds zweite 100%-Bilanz gegen Mannschaften aus einer bestimmten Nation in diesem Wettbewerb, da die Borussen auch vier von vier Spielen gegen tschechische Gegner gewannen.

Besiktas gewann nur zwei seiner elf Begegnungen mit deutschen Mannschaften in europäischen Wettbewerben (U1, N8). Beide Siege kamen jedoch im letzten Turnier zustande, in dem die Türken in einer Gruppe mit einer deutschen Mannschaft waren - zwei Siege gegen RB Leipzig in der UEFA Champions League 2017-18.

In der vergangenen Saison verlor Borussia Dortmund sein Auftaktspiel in der UEFA Champions League (1-3 gegen Lazio), blieb dann aber in der restlichen Gruppenphase ungeschlagen (S4, U1). Die aktuelle Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in der Gruppenphase ist die längste seit einer Serie von sieben Spielen zwischen Dezember 2014 und Dezember 2016 (S4, U3).

Besiktas gewann nur eines der letzten 10 Heimspiele in der UEFA Champions League (U5, N4). Zwei der vier Niederlagen in diesem Zeitraum kamen gegen deutsche Teams: 0-3 gegen Wolfsburg im November 2009 und 1-3 gegen Bayern München im bislang letzten Heimspiel in der Königsklasse (März 2018).

Borussia Dortmund erzielte nur in einem der letzten 15 UEFA-Champions-League-Spiele kein Tor (0:2 gegen PSG im März 2020) und schoss in diesen Spielen im Schnitt knapp zwei Tore pro Spiel (27 Tore, 1.8 pro Spiel).

Michy Batshuayi von Besiktas schoss in seiner UEFA-Champions-League-Karriere im Durchschnitt alle 138 Minuten ein Tor (vier Tore in 553 Minuten); das ist der beste Torschnitt aller belgischen Spieler, die in der Geschichte des Wettbewerbs 10 oder mehr Einsätze hatten.

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat das beste Verhältnis von Minuten pro Tor (63 Minuten/Tor) in der Geschichte der UEFA Champions League von allen Spielern, die mehr als 500 Minuten gespielt haben. In der Gruppenphase erzielte er in 10 Einsätzen 14 Tore (eines alle 51 Minuten) und nur in einem dieser Spiele traf er nicht (gegen Liverpool im Dezember 2019 für Salzburg).

Alex Teixeira von Besiktas bestritt zwischen September 2010 und Dezember 2015 41 Spiele in der UEFA Champions League für Schachtar Donezk und erzielte dabei 11 Tore. Allerdings traf der Brasilianer häufiger als auf jede andere Nation auf deutsche Vereine, ohne ein Tor zu erzielen (sechs Spiele), und blieb in der Saison 2012/13 in beiden Spielen gegen Borussia Dortmund ohne Torerfolg.

Seit seinem Debüt in der UEFA Champions League im September 2019 war nur Robert Lewandowski (25) an mehr Toren in der Königsklasse direkt beteiligt als Borussia Dortmunds Erling Haaland (23 - 20 Tore, drei Assists).

Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der Schrecken der Strafräume will diesmal ein Bankräuber sein. Mit einer der ikonischen Salvador-Dali-Masken aus dem Netflix-Welthit "Das Haus des Geldes" posierte Erling Haaland vor dem Abflug zum Champions-League-Auftakt bei Besiktas Istanbul, und er hielt im Training einen angeregten Schwatz mit dem Schauspieler Luka Peros. Im türkischen Hexenkessel sind für Haaland und Borussia Dortmund am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) drei äußerst wertvolle Punkte zu stehlen.

Dabei soll es allerdings deutlich planvoller zugehen als beim vogelwilden 4:3 bei Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende. "Wir müssen wieder unsere Leistung auf den Platz bringen - und zwar aus einer guten Ordnung heraus", forderte Sportdirektor Michael Zorc. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl erwartet "erneut ein sehr emotionales Spiel. Die türkischen Fans werden dafür schon sorgen. Aber wir haben die Mittel, gegen Besiktas zu bestehen."

Bei der Gruppenauslosung sind den Dortmundern die ganz großen Klubs der europäischen Fußball-Elite erspart geblieben. Gegen den türkischen Doublegewinner Besiktas, den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam wird der BVB sechsmal favorisiert sein. "Wir können uns nicht beklagen, das ist sehr ausgewogen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen."

Im Vodafone Park am Europa-Ufer des Bosporus, das Marco Rose am Dienstag als "eines der lautesten Stadien Europas" bezeichnete, wäre die Unterstützung der reisefreudigen BVB-Fans wünschenswert gewesen - doch diesmal sind nur einheimische Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Ein Sieg sollte dennoch möglich sein: Schließlich hat allein Haaland in seinen zehn Champions-League-Einsätzen für den BVB insgesamt zwölfmal getroffen.

Die schwarzgelbe Defensive wird beim Wiedersehen mit dem früheren Borussen-Stürmer Michy Batshuayi aber stabiler stehen müssen als zuletzt. "Fehler werden in der Champions League in der Regel bestraft", mahnte Zorc. Seine offensive Ausrichtung wird das Team von Trainer Marco Rose jedoch nicht verleugnen: "Wir können uns natürlich auch alle hinten reinstellen und mauern, dann gibt's auch kein Spektakel", sagte Zorc: "Aber ich habe es lieber so."

Mats Hummels, der sich Sport1-Informationen zufolge fit meldete, könnte der Abwehr mehr Halt geben und den "Sorglosigkeiten" (Kehl) entgegentreten. Thorgan Hazard hingegen fehlte am Dienstagmorgen an Bord des Sonderfluges EW1909. Emre Can und Giovanni Reyna fallen ohnehin noch länger aus, der Brasilianer Reinier verpasste beinahe den Abflug, weil er sich beim Blick in den Zeitplan im Tag geirrt hatte.

Rose liegen besonders die neun Gegentore in den ersten vier Bundesligaspielen noch schwer im Magen. "Das macht dich als Trainer sauer", sagte er. "Das müssen wir aufarbeiten und besser werden." Am besten bereits am Mittwoch beim türkischen Tabellenführer.

Auch Besiktas hat selbstbewusst das Achtelfinale als Ziel ausgerufen. "Wir sind hier, um uns mit den Besten zu messen", betonte Trainer Sergen Yalcin: "Und Dortmund ist offensiv erstklassig besetzt." Mit einem Torphänomen als Panzerknacker.

