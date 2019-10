Besiktas vs. Sporting Braga: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Europa League heute live sehen

Am Donnerstag empfängt Besiktas in Istanbul die Portugiesen von Sporting Braga. Wo läuft das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos!

Europa League in Istanbul: Der türkische Topklub hat am Donnerstag (24. Oktober) Braga aus zu Gast. Der Anpfiff im Vodafone Park ertönt um 18.55 Uhr .

Besiktas steht in Gruppe K der UEFA vor dem 3. Spieltag bereits mit dem Rücken zur Wand. So wie in der Liga, wo man aktuell nur auf Platz zwölf notiert ist, ist BJK auch international sehr holprig in die laufende Saison gestartet. Dem 2:4 bei Slovan Bratislava zum Auftakt folgte am 2. Spieltag ein 0:1 zuhause gegen Wolverhampton. Das Zwischenfazit in Zahlen: Letzter Platz, null Punkte. Will Besiktas noch ein Wörtchen um den Einzug in die K.o.-Phase mitreden, muss gegen Braga also eigentlich schon ein Sieg her.

Für Braga lief es da bisher deutlich besser. Zwar nicht in der portugiesischen Liga, wo aktuell nur Rang elf zu Buche steht. Dafür aber in der Europa League. Vor allem das 1:0 zum Start bei Wolverhampton war wichtig, nach dem 2:2 gegen Bratislava steht man nun punktgleich mit den Slowaken an der Spitze von Gruppe K.

Besiktas muss gegen Braga gewinnen! Wo läuft das Spiel von BJK in der Europa League heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen dazu.

Besiktas vs. Sporting Braga: Das Spiel in der Europa League im Überblick

Duell Besiktas - Sporting Braga Datum Donnerstag, 24. Oktober 2019 || 18.55 Uhr Ort Vodafone Park , Istanbul ( ) Zuschauer 41.188 Plätze

Wer zeigt / überträgt Besiktas gegen Braga heute im LIVE-STREAM?

Ihr wisst es, wenn Ihr die Europa League regelmäßig verfolgt: Eure Top-Adresse, wenn Ihr den zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb live sehen wollt, ist eindeutig DAZN ! Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt / überträgt alle Spiele der UEFA Europa League live im STREAM, 190 davon sogar exklusiv.

Also läuft auch Besiktas gegen Braga am Donnerstag im LIVE-STREAM auf DAZN . Nochmal zur Erinnerung: Das Duell der Türken mit den Portugiesen fällt unter die frühen Spiele, wird also schon um 18.55 Uhr angepfiffen.

Besiktas vs. Braga: DAZN überträgt das Spiel heute exklusiv im LIVE-STREAM

Kurz, bevor in Istanbul der Ball rollt, geht DAZN live auf Sendung. Das wird um etwa 18.50 Uhr am Donnerstag der Fall sein. Als Kommentator der Partie fungiert Guido Hüsgen .

DAZN zeigt Besiktas vs. Braga also live und exklusiv im Einzelspiel . Allerdings habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch die Partie in der Konferenz, dem beliebten DAZN-Format "GoalZone", reinzuziehen.

Auch hier beginnt die Übertragung kurz vor dem Anstoß - Ihr seht neben Besiktas gegen Braga aber auch alle anderen Europa-League-Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden, abwechselnd in Ausschnitten.

Voraussetzung, um das Einzelspiel oder die Konferenz sehen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr ganz einfach mit ein paar Klicks abschließen - und bevor Ihr zwischen zwei Bezahlmodellen für Euer Abo wählen könnt, gibt es sogar einen kostenlosen Probemonat! Alle Infos dazu erhaltet Ihr etwas weiter unten.

Besiktas vs. Braga heute im LIVE-STREAM bei DAZN - alle Infos zur Übertragung im Einzelspiel:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : etwa 18.50 Uhr

: etwa 18.50 Uhr Anpfiff : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Kommentator : Guido Hüsgen

: Guido Hüsgen HIER kommt Ihr direkt zum Spiel

Besiktas gegen Braga live und exklusiv bei DAZN - Alle Infos zur GoalZone :

Besiktas vs. Braga heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen - So funktioniert der DAZN-Gratismonat:

Ihr seid noch kein DAZN-Kunde? Dann jetzt genau aufpassen: Wenn Ihr Euch jetzt bei DAZN anmeldet, seht Ihr Besiktas gegen Braga sogar umsonst im LIVE-STREAM ! Möglich macht das der kostenlose Probemonat beim beliebten Streamingdienst.

DAZN schenkt jedem Neu-Kunden den ersten Monat gratis. 30 Tage lang könnt Ihr das Angebot testen und Euch von der Programm-Vielfalt überzeugen, die neben allen Spielen der Europa League auch zahlreiche Live-Partien aus der , über 40 Live-Spiele aus der , dazu , , oder die EM-Qualifikation beinhaltet. Es ist also ganz sicher für jeden etwas dabei! Angesichts von NBA, NFL, Golf, Tennis oder Boxen sogar auch für Nicht-Fußball-Fans.

Solltet Ihr Euch entscheiden, bei DAZN zu bleiben, könnt Ihr nach dem Probemonat wählen: Entweder Ihr schließt das Monatsabo für monatlich 11,99 Euro (bequem monatlich kündbar) ab. Oder Ihr gönnt Euch gleich das Jahresabo, das es für einmalig 119,99 Euro gibt (hier spart Ihr umgerechnet 24 Euro pro Jahr im Vergleich zum Monats-Abo).

Alle Informationen zu den Preisen und den möglichen Bezahlmethoden für DAZN erhaltet Ihr in diesem Artikel!

Noch Fragen zu DAZN? Unsere Übersichtsartikel helfen Euch ganz sicher weiter. Schaut mal rein:

Egal, auf welchem mobilen Gerät - oder auch auf dem Smart-TV! Wenn Ihr Bock auf Besiktas vs. Braga im LIVE-STREAM habt, sichert Euch hier kostenlos die DAZN-App:

Besiktas vs. Sporting Braga heute live im TV sehen: So geht's!

DAZN ist wie gesagt die einzige Möglichkeit für alle, die Besiktas gegen Braga heute live sehen wollen. Doch DAZN ist ein reiner Streamingdienst und überträgt seine Spiele ausschließlich im LIVE-STREAM. Kann man BJK vs. Braga dennoch irgendwie live im TV schauen? Klar, das geht! Einfach weiterlesen.

Auf nahezu jedem modernen Fernseher mit Internetzugang, sogenannten Smart-TVs, steht die DAZN-App kostenlos zum Download bereit. Heißt für Euch: Einfach runterladen, installieren und Besiktas gegen Braga mit DAZN live auf Eurem Fernsehgerät schauen.

DAZN zeigt / überträgt Besiktas vs. Braga mit der App live auf dem Smart-TV

Wollt Ihr Besiktas vs. Braga im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV verfolgen? Aufgepasst, so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Besiktas gegen Sporting Braga im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Besiktas vs. Braga, Europa League: Wo laufen die Highlights?

Was für den LIVE-STREAM gilt, gilt auch für die Highlights: Wer Besiktas vs. Braga live verpasst hat und die besten Szenen in der Zusammenfassung sehen will, greift am besten zu DAZN.

Denn schon wenige Minuten nach Abpfiff lädt der Streamingdienst die Highlights der Partie auf seine Plattform. Dort sind diese dann ganz bequem abrufbar. Und noch besser: Seid Ihr am frühen Donnerstagabend noch unterwegs und verpasst Besiktas vs. Braga - kein Problem! Auf DAZN gibt es die Möglichkeit, sich die kompletten 90 Minuten mit Original-Kommentar nach Schlusspfiff noch einmal im Re-LIVE anzuschauen. Geile Sache!

Auch für Highlights und Re-Live ist aber logischerweise ein Abo bei DAZN notwendig - oder Ihr befindet Euch eben im kostenlosen Probemonat. Alle Infos dazu gibt es ja weiter oben schon.

Besiktas vs. Sporting Braga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht im LIVE-STREAM auf DAZN dabei sein kann, Besiktas gegen Braga aber dennoch irgendwie live verfolgen will, kann sich natürlich bei einem der vielen LIVE-TICKER im Netz bedienen.

Auch Goal hat einen TICKER zu Besiktas vs. Braga im Programm . Blitzschnell bekommt Ihr dort alle Tore mit, die im Vodafone Park zu Istanbul fallen. Zudem beschreibt Euch der zuständige Tickerer das Spielgeschehen, schildert Torchancen und etwaige Karten. Weiterer Bonus: Interessante Statistiken zu Besiktas vs. Braga.

HIER gelangt Ihr direkt zum natürlich kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal!

Besiktas vs. Braga live: Die Aufstellungen

Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. Braga heute live? Die Übertragung der Europa League in der Übersicht

BESIKTAS vs. SPORTING BRAGA im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (via Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Mit welcher Startformation geht Besiktas in das Europa-League-Spiel gegen Braga, das die Türken unbedingt gewinnen müssen? Und welche elf Spieler stehen bei den Portugiesen von Beginn an auf dem Rasen? Sobald die Aufstellungen rund eine Stunde vor Anpfiff bekannt sind, werden sie Euch hier angezeigt!