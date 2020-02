Bernardo Silva von Manchester City: "Premier League war eine große Enttäuschung“

Die englische Meisterschaft liegt für ManCity außer Reichweite. Silva ist deshalb enttäuscht und möchte sich auf die Champions League konzentrieren.

Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat über die aktuelle Premier-League-Saison von gesprochen und sich dabei enttäuscht über den großen Abstand zu Tabellenführer Liverpool gezeigt. In einem Interview mit Sky Sports gab der Portugiese zu: "Die Premier League war eine große Enttäuschung."

Nach 25 Spieltagen trennen die Citizens bereits 22 Punkte von den Reds. Die Titelverteidigung hat das Team von Pep Guardiola damit quasi abgeschrieben. Silva kann das nur schwer akzeptieren: "Es tut sehr weh, weil man zu Beginn einer Saison immer um die Premier League mitspielen will. Sie ist der Hauptwettbewerb und der wichtigste für die Fans."

Bernardo Silva von Manchester City: "Wir müssen verstehen, was schiefgelaufen ist und wie wir es lösen können"

Nun ginge es für City vor allem darum, Fehleranalyse zu betreiben. "Wir müssen verstehen, was schiefgelaufen ist und wie wir es lösen können", sagte Silva und führte aus: "Ich glaube nicht, dass es daran liegt, wie man verteidigt oder angreift. Ich denke, es ist eine Mischung aus vielen Dingen."

Dabei komme es laut dem zweifachen englischen Meister vor allem auf die Details an. "Das sieht man, wenn man sich die Verletzungen ansieht, die wir hatten, oder die VAR-Entscheidungen, die nie für uns gut gelaufen sind. Ich beschwere mich nicht, aber im Fußball läuft es manchmal und manchmal nicht."

Silva betonte zudem: "Die Art und Weise, wie wir spielen, ist die gleiche wie in den letzten Jahren. Wenn Sie sich die Statistiken ansehen, sind wir immer noch die Mannschaft, die die meisten Chancen kreiert und die meisten Tore erzielt. Aber in den wichtigen Momenten, hatten wir nicht so viel Glück wie in den vergangenen Spielzeiten."

Manchester City: Bernardo Silva über Liverpools Dominanz "nicht überrascht"

Die Dominanz des kommt für den 25-Jährige derweil nicht unerwartet. "Liverpool hat mich nicht überrascht, sie sind eine der besten Mannschaften der Welt und wir wussten, dass sie in dieser Saison stark sein werden", verriet Silva und führte aus: "Es ist nicht nur Glück, sie haben sich das verdient, aber mit den kleinen Details ist alles für sie gut gelaufen."

Während dem LFC die Meisterschaft fast nicht mehr zu nehmen ist, konzentriert sich Silva mit City auf andere Wettbewerbe. "Wir haben den Community Shield zu Beginn der Saison gewonnen, wir sind im Finale des Carabao Cups und wir haben im gewonnen, wo derzeit alles gut läuft."

Der große Traum der Skyblues ist aber der Champions-League-Titel. Als Gegner im Achtelfinale wartet dabei auf die Nordengländer. "Die ist ein Wettbewerb, den wir nie gewonnen haben. Natürlich will jeder in diesem Verein den gewinnen", sagte Silva.

Bernardo Silva: "Wenn wir die Champions League gewinnen, ist es die beste Saison, die Manchester City je gespielt hat"

Weiter bekräftigte der Mittelfeldakteur: "Ich bin sehr aufgeregt. Wenn du ein kleines Kind bist, träumst du davon, an diesen Wettbewerben teilzunehmen und gegen die Besten zu spielen. Wenn wir es verdienen wollen, die Champions League zu gewinnen, müssen wir diese Teams schlagen. Es ist hart, aber wir sind darauf vorbereitet."

Silva möchte deshalb die Saison noch nicht abschreiben: "Wenn wir die Pokale und die Champions League gewinnen, ist es die beste Saison, die dieser Verein je gespielt hat."