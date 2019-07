Bericht: Wechsel von Cagliaris Nicolo Barella zu Inter Mailand steht bevor

Bis der Transfer von Barella zu Inter Mailand offiziell gemacht wird, soll es nicht mehr lange dauern. Alle wichtigen Details sollen geklärt sein.

Der Transfer von Mittelfeldspieler Nicolo Barella zu steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie Sky Sport Italia berichtet, hat Calcio ein Angebot des Serie-A-Rivalen in Höhe von 40 Millionen Euro Ablöse sowie weiteren zehn Millionen Euro in Bonuszahlungen angenommen.

Die Boni sollen sich demnach aus fünf Millionen Euro leicht zu erzielender Zusatzbeträge sowie fünf Millionen Euro leistungsbezogener Prämien zusammensetzen. Um den Transfer verkünden zu können, braucht Inter Mailand wohl lediglich noch die Bestätigung der chinesischen Besitzer.

Barella wollte von Beginn an zu Inter Mailand

Bereits vor Monaten hatte Barella durchblicken lassen, sich nur der Nerazzurri anschließen zu wollen. Er soll daher unter anderem Anfragen von Napoli, Milan und der Roma abgelehnt haben.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der im letzten Jahr für die italienische Nationalmannschaft debütierte, steht in Cagliari noch bis 2022 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison gehörte er zu den unangefochtenen Stammspielern und verbuchte ein Tor und vier Vorlagen in 35 Serie-A-Spielen.