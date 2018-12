Bericht: Real Madrid, Barcelona und Bayern München beobachten Jadon Sancho

Der junge Engländer hat eine bärenstarke Hinrunde hinter sich und ein namhaftes Trio soll das auf den Plan gerufen haben.

Senkrechtstarter Jadon Sancho von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund hat mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten das Interesse dreier Top-Klubs geweckt. Wie die spanische Marca schreibt, verfolgten Real Madrid, der FC Barcelona und Bayern München die Entwicklung des Teenagers "ganz genau".

Vor allem Real sei der Sprung in den Leistungen Sanchos nicht entgangen, heißt es. Die Blancos warben bereits im Sommer 2017 um das damalige Top-Talent von Manchester City. Real legte Sancho eine finanziell lukrativere Offerte vor und stellte ihm einen Platz in der Castilla in Aussicht. Aber Sancho entschied sich für einen Transfer zum BVB, wo er bessere Aussichten auf Einsätze in der ersten Mannschaft sah.

BVB: Jadon Sancho steht bis 2022 unter Vertrag

Diese Überlegungen haben sich ausgezahlt, denn Sancho ist Stammkraft beim BVB, glänzte zuletzt auch am Freitagabend im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach als Torschütze und ist mittlerweile englischer Nationalspieler. Real bleibe grundsätzlich aber interessiert, ebenso wie dies Erzrivale Barca und die Bayern sein sollen. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Allerdings haben sie wohl schlechte Karten auf einen Transfer Sanchos in der nahen Zukunft: Im Oktober verlängerte er seinen Vertrag in Dortmund vorzeitig bis 2022 und Sportchef Michael Zorc verkündete vor wenigen Wochen, dass Sancho auf jeden Fall die kommende Saison bei der Borussia spielen werde.