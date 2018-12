Bericht: Lucas Hernandez wechselt im Winter nicht von Atletico Madrid zu Bayern München

Die Bayern sind offenbar an Atleticos Lucas Hernandez interessiert, ein Wechsel im Winter ist nun aber wohl vom Tisch.

Der französische Nationalspieler Lucas Hernandez von Atletico Madrid wird im Winter offenbar nicht zum FC Bayern München wechseln. Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, hat der deutsche Rekordmeister sein Interesse bei der Klubführung der Rojiblancos kundgetan, soll aber zugleich versichert haben, keinen Gebrauch von dessen Ausstiegsklausel bis Ende Januar zu machen.

Hernandez' Kontrakt bei den Spaniern läuft bis 2024, seine Ablösesumme ist auf 80 Millionen Euro festgeschrieben. "Man muss abwarten, ob es konkreter wird", hatte der Münchner Klubchef Karl-Heinz Rummenigge dem kicker gesagt, Sportdirektor Hasan Salihamidzic sei "in der Überlegungsphase".

Atletico Madrid will Vertrag von Lucas Hernandez angeblich sogar verlängern

Weiter heißt es in dem AS-Bericht, Atletico wolle am liebsten Hernandez' Vertrag verlängern - wohl auch, um dessen Ausstiegsklausel heraufzuschrauben. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 22 Jahre alte Hernandez kann als Linksverteidiger oder im Abwehrzentrum eingesetzt werden.