Bericht: Inter Mailand fragt bei Real Madrid wegen Verteidiger Nacho an

Bei Real Madrid ist Nacho keineswegs gesetzt. Nun erkundigte sich wohl Inter Mailand nach dem Innenverteidiger, der seit der Jugend für Real kickt.

Serie-A-Klub hat bei seiner Suche nach Neuzugängen für die kommende Saison wohl Verteidiger Nacho von auf der Liste und sich deshalb nach dem Spanier erkundigt. Dies berichtet die Marca .

Demnach soll das Interesse aus Mailand auch mit der Ankunft von Neu-Trainer Antonio Conte verbunden sein, der im Sommer das Zepter bei den Nerazzurri übernimmt. Der 29-jährige Innenverteidiger soll dem Bericht zufolge selbst entscheiden dürfen, für welchen Klub er seine Schuhe künftig schnürt.

Real Madrid: Nacho darf selbst über Zukunft entscheiden

Zwar sieht Real-Coach Zinedine Zidane Nacho angeblich als wichtigen Bestandteil des Kaders der Königlichen, dennoch wolle der Franzose dem Spanier keine Steine in den Weg legen.

Die Einsatzzeiten Nachos im Estadio Santiago Bernabeu könnten ab der kommenden Saison radikal sinken, da mit Eder Militao (kommt vom FC Porto) bereits ein Neuzugang für die Defensive vorgestellt wurde.

Nachos Kontrakt in Madrid läuft noch bis Sommer 2020. In der Saison 2018/19 kam er in 30 Pflichtspielen für Real zum Einsatz.