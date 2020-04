Bericht: FC Bayern bereitet Angebot für Kiel-Stürmer Lion Lauberbach vor

Kwasi Wriedt wird den FC Bayern im Sommer verlassen, daher sucht die Zweitvertretung aktuell einen Ersatz. Kiels Lion Lauberbach gilt als Kandidat.

Auf der Suche nach einem Ersatz für Kwasi Okyere Wriedt ist der II offenbar auf Lion Lauberbach von gestoßen. Wie die tz berichtet, soll der deutsche Rekordmeister derzeit ein Angebot für den 22-Jährigen vorbereiten.

Kommt der #Wriedt-Nachfolger aus Kiel? Der #FCBayern bereitet nach @tzmuenchen-Infos ein neues Angebot für Lion Lauberbach (22) vor. Im Winter wollte @Holstein_Kiel nicht verkaufen, jetzt hoffen die @BayernAmateure auf grünes Licht für den Transfer des Mittelstürmers. — Jonas Austermann (@JonasBA90) April 27, 2020

Bereits im Januar hatte die Bild-Zeitung vom Interesse des FC Bayern berichtet, demnach wollte man der Stürmer ursprünglich im Wintertransferfenster mit Kaufoption ausleihen oder im Sommer für eine Summe von 1,5 bis zwei Millionen Euro kaufen.

Zweite Mannschaft des FC Bayern sucht Ersatz für Top-Torschützen Wriedt

Mit Blick auf den Kader für die neue Saison braucht die zweite Mannschaft insbesondere in der Offensive einen Neuzugang: Mit 17 Toren in 25 Spielen ist Wriedt in der aktuellen Saison bester Torschütze der , im Sommer wird der 25-Jährige den Verein jedoch in Richtung Tilburg aus der niederländischen verlassen.

Lauberbach, der im letzten Sommer vom FSV Zwickau zu Holstein Kiel wechselte, kommt in der 2. Liga derzeit erst auf 14 Einsätze, in denen der Angreifer nur einmal von Beginn an auf dem Platz gestanden hat. An den Verein aus dem hohen Norden ist der 22-Jährige noch bis 2022 gebunden.