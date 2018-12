Bericht: FC Barcelona vor Leihe von Valencia-Verteidiger Murillo

Offenbar ist man beim FC Barcelona auf der Suche nach einem Innenverteidiger fündig geworden. Die Katalanen wildern bei einem Konkurrenten aus LaLiga.

Der FC Barcelona steht offenbar kurz vor der Leihe von Abwehrspieler Jeison Murillo vom FC Valencia. Wie der katalanische Radiosender RAC1 berichtet, müssen nur noch letzte Details geklärt werden, dann kann der Innenverteidiger im Januar bis zum Ende der Saison zum LaLiga-Tabellenführer wechseln.

Die Katalanen wollen aufgrund der Verletzungen von Samuel Umtiti und Thomas Vermaelen im Winter einen neuen zentralen Verteidiger holen. Wunschspieler Matthjis de Ligt von Ajax Amsterdam wird da allerdings nicht verfügbar sein, weshalb sich Barca nach anderen Alternativen umgesehen hat.

Auch Rugani im Fokus Barcas

Ebenfalls im Fokus Barcelonas standen Juves Daniele Rugani sowie die erfahrenen Branislav Ivanovic und Martin Skrtel. Nun wird es aller Voraussicht nach Murillo, der in dieser Saison bislang allerdings erst ein Spiel von Anfang an für die Fledermäuse absolviert hat. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Seit seiner Ankunft in Valencia 2017 plagen den 26-Jährigen Verletzungsprobleme. Zuvor spielte der Kolumbianer unter anderem für Inter Mailand.