Bericht: Besiktas und weitere internationale Klubs an Stürmer Peniel Mlapa von VVV-Venlo interessiert

Erst kürzlich wurde die Kaufoption für Peniel Mlapa von VVV gezogen, jetzt soll er schon wieder gehen. Besiktas könnte ein möglicher Käufer sein.

Laut Informationen von Voetbal International sollen mehrere internationale Vereine am ehemaligen deutschen U-Nationalspieler Peniel Mlapa vom VVV-Venlo interessiert sein. Darunter ist wohl auch aus Istanbul.

Neben den Türken haben dem Bericht zufolge auch Klubs aus , , den Vereinigten Arabischen Emiraten und der 2. ein Auge auf Mlapa geworfen. VVV hat die Ablöse für den Deutsch-Togolesen auf 2,5 Millionen Euro festgesetzt. Dies bestätigte Venlos Manager Marco Bogers.

VVV Venlo: Kaufoption für Mlapa gezogen und direkt weiterverkaufen?

Erst vor kurzem beschloss der niederländische Verein, die Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro für den Stürmer zu ziehen, der zuvor von Zweitligist ausgeliehen war. Dabei haben die Verantwortlichen des Klubs aus der wohl vor allem darauf spekuliert, Mlapa teurer weiterzutransferieren.

Mlapa hat eine gelungene Premierensaison in den Niederlanden hinter sich: In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 15 Tore in 30 Ligaspielen. Vor seinem Engagement bei Venlo und Dynamo Dresden stand der Offensivakteur unter anderem beim , und bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag.