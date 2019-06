Bericht: Bayer Leverkusen interessiert an Verpflichtung von Martin Ödegaard von Real Madrid

Bayer Leverkusen hat angeblich ein Auge auf Martin Ödegaard von Real Madrid geworfen. Er könnte bei der Werkself Julian Brandt ersetzen.

Bundesligist will sich offenbar mit dem norwegischen Jungstar Martin Ödegaard verstärken. "Er ist für uns ein interessanter Spieler", sagte Sportchef Simon Rolfes der Bild-Zeitung. Der 20-jährige Ödegaard, einst als "Wunderkind" gefeiert", steht bis 2021 bei unter Vertrag.

Der Offensivspieler war Anfang 2015 als 16-Jähriger aus seiner Heimat von Strömsgodset IF zum spanischen Rekordmeister gewechselt. Ödegaard konnte sich aber nicht durchsetzen, der Nationalspieler wurde erst an den und in der vergangenen Saison an Vitesse Arnheim verliehen.

Ödegaard könnte in Leverkusen den zu abgewanderten Nationalspieler Julian Brandt ersetzen. Außerdem steht der Wechsel von Daley Sinkgraven (23) zu Bayer laut Bild kurz bevor. Der Linksverteidiger von Champions-League-Halbfinalist Amsterdam könnte demnach schon in den nächsten Tagen unterschreiben.