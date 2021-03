Bericht: Atletico Madrid plant neuen Anlauf für Fabian Ruiz – Napoli lehnte 50-Millionen-Euro-Offerte ab

Bereits im Sommer bot Atletico Madrid wohl rund 50 Millionen Euro für Fabian Ruiz. Nun planen die Colchoneros angeblich einen neuen Anlauf.

Atletico Madrid möchte angeblich einen neuen Versuch unternehmen, Fabian Ruiz von der SSC Neapel loszueisen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, bereiten die Rojiblancos ein neues Angebot vor, nachdem sie im vergangenen Sommer eine Absage erhalten hatten.

So soll Atletico damals rund 50 Millionen Euro für Ruiz geboten haben, die Partenopei lehnten jedoch vor allem aufgrund der fehlenden Zeit für die Suche nach einem Nachfolger ab. Für die gleiche Summe hatte Thomas Partey die Madrilenen am Deadline Day in Richtung FC Arsenal verlassen.

Folgt Fabian Ruiz bei Atletico Madrid auf Marcos Llorente?

Ruiz steht in Neapel noch bis 2023 unter Vertrag, wäre jedoch dem Bericht zufolge offen für einen Wechsel, sollte der Klub die Qualifikation für die Champions League verpassen. Bei Atletico gelten derweil die Mittelfeldakteure Saul Niguez und Marcos Llorente als Wechselkandidaten. Für Letzteren soll Manchester United laut einem Bericht der AS ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro vorbereiten.

Im Jahr 2018 wechselte Ruiz für 30 Millionen Euro von Real Betis zur SSC Neapel. In der laufenden Saison zählt der Spanier im Team von Gennaro Gattuso zu den Leistungsträgern und kommt auf drei Torbeteiligungen in 31 Pflichtspiel-Einsätzen.