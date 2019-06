Bereit für die EM in Italien: Deutsche U21 gewinnt Test gegen Polen

Die deutsche U21 hat sich mit einem Testspiel gegen Polen auf die EM vorbereitet. Dieses gewann das Team dank zwei Toren von Luca Waldschmidt mit 3:2.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat eine Woche vor ihrem Start in die EM in und San Marino noch einmal Selbstvertrauen getankt. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz gewann gegen den EM-Teilnehmer 3:2, das Spiel im Trainingslager in Südtirol wurde über viermal 30 Minuten ausgetragen. Die Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Luca Waldschmidt vom (72., 112.) sowie Arne Maier ( ).

Bei der am Sonntag beginnenden EM (16. bis 30. Juni) trifft der Titelverteidiger in den Gruppenspielen auf (17.6.), (20.6.) und Österreich (23.6.).