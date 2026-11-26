Als Paris Saint-Germain einen mehrjährigen Vertrag abschloss, der WHOOP bis 2029 zum offiziellen Gesundheits- und Fitness-Wearable des Klubs macht, festigte das einen Trend, der im Spitzenfußball bereits um sich greift.

Vom Ligue-1-Meister aus Paris bis zu Cristiano Ronaldo und Al Nassr FC setzen Fußballprofis zunehmend auf biometrische Messungen ohne Bildschirm, um mit engen Spielplänen, Reisemüdigkeit und Regeneration umzugehen.

Während das Weihnachtsgeschäft läuft und die Fitnessvorsätze fürs neue Jahr näher rücken, ist diese Regenerationstechnologie aus dem Profisport zu einem der interessantesten Wellness-Geschenke auf dem Markt geworden. Besonders attraktiv sind dabei die saisonalen WHOOP-Angebote mit seltenen Rabatten auf Geräte und Mitgliedschaften.

Geschenkideen und aktuelle WHOOP-Angebote

Ob du ein Geschenk für eine fitnessbegeisterte Person an deiner Seite oder für Fußballfans suchst oder deine eigene Ausstattung vor Januar aufrüsten möchtest: Dank der aktuellen saisonalen Aktionen fällt der Einstiegspreis deutlich leichter.

Black Friday und Cyber Sale (bis 1. Dezember) : Beim Kauf einer Jahresmitgliedschaft lassen sich bis zu 60 Pfund bzw. 60 Dollar sparen. WHOOP Peak kostet damit 189 statt 229 Pfund und WHOOP Life 289 statt 349 Pfund. Hinzu kommen Rabatte von bis zu 25 bis 40 Prozent auf ausgewählte Armbänder und Kleidungsstücke.

: Beim Kauf einer Jahresmitgliedschaft lassen sich bis zu 60 Pfund bzw. 60 Dollar sparen. WHOOP Peak kostet damit 189 statt 229 Pfund und WHOOP Life 289 statt 349 Pfund. Hinzu kommen Rabatte von bis zu 25 bis 40 Prozent auf ausgewählte Armbänder und Kleidungsstücke. Weihnachtspreise im Dezember : Die Cyber-Aktion verpasst? Im längeren WHOOP-Aktionszeitraum von Mitte Dezember bis Anfang Januar gibt es weiterhin vergünstigte Peak- und Life-Mitgliedschaften. So eignet sich WHOOP vor dem 30. Dezember auch als kurzfristiges digitales Geschenk oder als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

: Die Cyber-Aktion verpasst? Im längeren WHOOP-Aktionszeitraum von Mitte Dezember bis Anfang Januar gibt es weiterhin vergünstigte Peak- und Life-Mitgliedschaften. So eignet sich WHOOP vor dem 30. Dezember auch als kurzfristiges digitales Geschenk oder als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Kleine Geschenke für bestehende Mitglieder: Wenn jemand auf deiner Geschenkliste bereits ein WHOOP trägt, sind Zubehörteile wie die SuperKnit-Armbänder (für rund 35 Pfund), schnelltrocknende HydroKnit-Armbänder für Schwimm- und Fußballbegeisterte oder WHOOP-Body-Kompressionsärmel praktische, individuell wählbare Ergänzungen.

Was ist WHOOP und was bringt es dir?

WHOOP ist ein Wearable ohne Bildschirm, das Sportlern mithilfe von Daten helfen soll, ihre Leistung zu optimieren.

Es wird weltweit von Spitzenteams und Einzelpersonen genutzt und erfasst kontinuierlich:

Regenerationswerte

Schlafqualität

Tägliche Belastung

Stress und allgemeines Wohlbefinden

Jeden Tag erhalten Nutzer einen Recovery Score. Er hilft ihnen einzuschätzen, ob sie sich stärker belasten oder der Erholung Vorrang geben sollten. In einem Umfeld wie bei PSG ist das ein wichtiger Faktor für Spitzenleistungen.

Trainieren wie Spitzensportler: Das bekommst du

Die Partnerschaft beruht auf einem zentralen Gedanken: besseres Training durch bessere Daten.

Mit WHOOP kannst du:

Erkennen, wann du dich belasten oder ausruhen solltest , dank täglicher Einblicke in deine Regeneration

, dank täglicher Einblicke in deine Regeneration Deine Schlafqualität verbessern , mithilfe personalisierter Empfehlungen

, mithilfe personalisierter Empfehlungen Deine körperliche Belastung verfolgen , um Überlastung zu vermeiden

, um Überlastung zu vermeiden Beständige Gewohnheiten für deine Leistung entwickeln, wie es Spitzensportler tun

Diesen Ansatz nutzen auch Vereine im Spitzenfußball. Jetzt steht er allen offen, die ihre Fitness ernsthaft verbessern wollen.

Warum sich WHOOP von anderen Wearables abhebt

Anders als herkömmliche Fitness-Tracker ist WHOOP ganz auf Leistung ausgelegt.

Kein Bildschirm, keine Ablenkung, nur Daten

Vollständig auf Regeneration und Trainingsoptimierung ausgerichtet

Von Spitzensportlern und Teams genutzt

Fußballern und fitnessorientierten Nutzern bietet es ein genaueres Verständnis dafür, wie ihr Körper auf Training reagiert.

Von Fußballstars bis zu Freizeitsportlern

Bei Spitzenklubs wie PSG können kleine Vorteile den entscheidenden Unterschied machen. Genau das bietet WHOOP.

Indem Profis ihre Regeneration, ihren Schlaf und ihre Belastung überwachen, können sie ihre Routinen während einer anspruchsvollen Saison fein abstimmen.

Nun können auch Fans dieselben Prinzipien auf ihr eigenes Training anwenden, ob sie ihre Spielfitness, ihre Leistungen im Fitnessstudio oder ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern wollen.

Warum solltest du WHOOP ausprobieren?

Wenn du deine Leistung und Regeneration verbessern und dabei beständiger werden willst, bietet dir WHOOP einen datengestützten Vorteil.

Besonders nützlich ist es für: