Nachdem The Athletic unter der Woche berichtet hatte, Frankfurts Michael Zetterer stehe kurz vor einem Wechsel zu Leeds United in die Premier League, hat die Spielerseite die Meldung nun deutlich zurückgewiesen. "Wir sind über Berichte, dass Michael Zetterer kurz vor einem Wechsel stehen soll, sehr überrascht. Diese entsprechen nicht der Wahrheit. Michael und seine Familie fühlen sich in Frankfurt sehr wohl. Ein Wechsel kommt für ihn aktuell nicht infrage", erklärte Berater Nico Pellatz gegenüber der Bild.

The Athletic hatte zuvor sogar von weit fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Leeds und der Eintracht geschrieben. Demnach sollte Zetterer beim Premier-League-Klub hinter der neuen Nummer eins James Trafford als Ersatzkeeper werden. Nach aktuellem Stand scheint ein Transfer jedoch kein Thema zu sein.

Damit bleibt die Torhüterposition bei der Eintracht eine der größten Baustellen im Kader. In der ersten Runde des DFB-Pokals gegen St. Tönis am Freitag wird Kaua Prates zwischen den Pfosten stehen.

Der Brasilianer steht allerdings unter besonderer Beobachtung. Bei der jüngsten Testspielblamage gegen den FC Brentford kassierte er sieben Gegentore und machte insbesondere beim zweiten Treffer keine gute Figur. Auch in der Vergangenheit offenbarte Prates immer wieder Schwächen.

Abhilfe soll daher die Verpflichtung von Noah Atubolu schaffen. Er soll bei der Eintracht als Wunschlösung im Tor gelten.

Doch auch Atubolu erlebt einen turbulenten Transfersommer. Nach der Trennung von seiner Berateragentur sucht der 24-Jährige weiterhin nach einem neuen Verein. Eine Zukunft beim SC Freiburg gilt als ausgeschlossen, nachdem er im Mai eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags abgelehnt hatte.

Atubolu strebte ursprünglich einen Wechsel in die Premier League an, möglichst zu einem Klub mit Europapokalambitionen. Vor allem Aston Villa wurde als Interessent gehandelt. Dort blieb Emiliano Martínez jedoch die klare Nummer eins, während konkretes Interesse aus England bislang ausblieb.