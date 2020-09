Berater bestätigt: Gareth Bale befasst sich mit Tottenham-Rückkehr - Tauschgeschäft mit Real Madrid

Kehrt Gareth Bale zu Tottenham Hotspur zurück? Der Berater des Walisers äußerte sich zu den jüngsten Gerüchten. Kommt es zum Tauschgeschäft?

Ein Wechsel von Gareth Bale (31) zu nimmt offenbar Formen an: Der Berater des Walisers bestätigte, dass man sich in Gesprächen mit den Spurs befinde.

"Gareth liebt die Spurs immer noch", sagte sein Berater Jonathan Barnett zu BBC Sport . Er verhandle bereits mit Real und dem Premier-League-Klub über einen möglichen Wechsel: "Bale würde gern dort spielen."

Auch ManUnited an Gareth Bale interessiert?

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach sowohl die Spurs als auch an Bale interessiert sein sollen. Offenbar hat sein Ex-Klub mit Star-Trainer Jose Mourinho nun die besten Karten.

Bale war 2013 für ca. 100 Millionen Euro von Tottenham zu gewechselt. Mit den Königlichen hat er seitdem unter anderem viermal die gewonnen. Allerdings spielt der Flügelstürmer in den Planungen von Real-Coach Zinedine Zidane keine Rolle mehr. Er habe Madrid schon in der vergangenen Saison verlassen wollen, bestätigte er Anfang September: "Aber sie haben in der letzten Sekunde alles blockiert."

Jose Mourinho forderte Verstärkungen - geht Alli für Bale?

Bales Vertrag beim amtierenden spanischen Meister läuft noch bis 2022, laut Forbes gehört er zu den bestverdienendsten Fußballern überhaupt. Um einen Transfer realisieren zu können, denkt man bei den Spurs offenbar auch an ein Tauschgeschäft. Laut dem Telegraph könnte Dele Alli im Gegenzug den Weg zu Real Madrid gehen.

Die Spurs hatten ihr Auftaktspiel in die neue Premier-League-Saison mit 0:1 gegen den verloren. Mourinho hatte erst kürzlich Verstärkungen gefordert, vor allem für den Angriff.