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Europa League
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Benfica vs. Lech Posen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Benfica - Lech Posen
Benfica
Lech Posen
Europa League

In der Europa League spielt Benfica gegen Lech Posen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Benfica vs. Lech Posen: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
Estadio da Luz

Das Spiel zwischen Benfica und Lech Posen beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Benfica vs. Lech Posen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Benfica und Lech Posen los?

Benfica kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0 gegen Alverca in der Liga Portugal. Zuvor schlug Benfica Celtic Glasgow mit 4:1 und Omonia Nikosia auswärts mit 4:1 – insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 12 Tore.

Lech Posen holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, eine Niederlage und ein Remis. Zuletzt gewann der Klub 3:1 gegen Wisla Krakau. In der Europa League kam Lech Posen gegen Sunderland nicht über ein 1:1 hinaus, und im polnischen Pokal gab es eine 0:1-Niederlage gegen Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Form

CEL
S4-1
OMO
S1-4
SC
S1-2
GV
S4-1
ALV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LCH

LCH - Form

KKI
S6-1
SUN
U1-1
LEG
S1-2
SIA
N1-0
WIS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Benfica vs. Lech Posen: Aufstellungen

Benfica vs Lech Posen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Marco Silva

Benfica vs. Lech Posen: Form

BEN

BEN - Form

CEL
S4-1
OMO
S1-4
SC
S1-2
GV
S4-1
ALV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LCH

LCH - Form

KKI
S6-1
SUN
U1-1
LEG
S1-2
SIA
N1-0
WIS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Benfica vs. Lech Posen: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BenficaUnentschiedenLech Posen
2
0
0
Europa League
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Posen badge
Lech Posen
LCH
0
END
Europa League
Lech Posen badge
Lech Posen
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
END
8Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Benfica vs. Lech Posen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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