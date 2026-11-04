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Benfica vs. Lech Posen: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Das Spiel zwischen Benfica und Lech Posen beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Benfica vs. Lech Posen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Benfica und Lech Posen los?

Benfica kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0 gegen Alverca in der Liga Portugal. Zuvor schlug Benfica Celtic Glasgow mit 4:1 und Omonia Nikosia auswärts mit 4:1 – insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 12 Tore.

Lech Posen holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, eine Niederlage und ein Remis. Zuletzt gewann der Klub 3:1 gegen Wisla Krakau. In der Europa League kam Lech Posen gegen Sunderland nicht über ein 1:1 hinaus, und im polnischen Pokal gab es eine 0:1-Niederlage gegen Siarka Tarnobrzeg.

Benfica vs. Lech Posen: Aufstellungen

Benfica vs. Lech Posen: Form

Benfica vs. Lech Posen: Bilanz direkte Duelle

Benfica vs. Lech Posen: Die Tabellen