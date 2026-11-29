So seht ihr Benfica gegen Famalicao mit einem VPN

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Belgien DAZN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Liga Portugal - Spielwoche 12 30. Nov. 2026 - 15:15 Estadio da Luz

Benfica empfängt Famalicao im Estadio da Luz in Lissabon zu einem Spiel der Liga Portugal.

Das Team von Marco Silva steht auf dem zweiten Tabellenplatz und will nach einer deutlichen Niederlage auf europäischer Bühne eine Reaktion zeigen. Am 26. November verlor Benfica in der Europa League bei Viktoria Plzen mit 0:4.

Damit endete für Benfica eine Serie von vier Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg. In dieser Phase gewann das Team im Taca de Portugal mit 3:1 gegen Torreense und in der Liga mit 3:2 gegen Estrela da Amadora.

Famalicao reist als Tabellenelfter unter Ricardo Silva nach Lissabon. Die jüngsten Ergebnisse waren wechselhaft: Auf einen 4:0-Sieg bei Rio Ave folgte eine 0:3-Heimniederlage gegen Braga.

Am 6. November gelang Famalicao mit einem 1:0 gegen Arouca die Rückkehr in die Erfolgsspur. Auch beim 2:2 gegen Braga im Ligapokal zeigte das Team Widerstandskraft.

Das letzte Duell der beiden Teams in der Liga Portugal endete im Mai 2:2. Famalicao dürfte sich auch im Estadio da Luz einen starken Auftritt zutrauen.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Benfica gegen Famalicao liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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