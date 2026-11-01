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Benfica gegen Alverca heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Benfica - Alverca
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Alle Infos dazu, wie Ihr Benfica gegen Alverca heute live in der Liga Portugal sehen könnt.

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Spielvorschau

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Liga Portugal - Spielwoche 10
Estadio da Luz

Benfica empfängt Alverca im Estadio da Luz in Lissabon zu einer Partie der Liga Portugal, in der der Tabellenzweite auf den Tabellenzehnten trifft. Die Mannschaft von Marco Silva geht in der heimischen Liga in starker Form in dieses Spiel. Gegen die Gäste, denen es in den vergangenen Wochen an Konstanz mangelte, dürfte Benfica seine Titelambitionen untermauern wollen.

Benfica hat seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen, dabei viele Tore erzielt und nur wenige kassiert. Die Offensive zeigte sich treffsicher, und die Breite des Kaders im Mittelfeld und Angriff gibt Silva zahlreiche Optionen, während der Spielplan dichter wird.

Alverca reist nach einer 0:1-Niederlage gegen Arouca in seinem jüngsten Spiel der Liga Portugal nach Lissabon. Zudem schied die Mannschaft gegen Tondela aus der Taca de Portugal aus. Die Mannschaft von Sergio Ferreira muss deutlich mehr zeigen als in den vergangenen Wochen, wenn sie Benfica Probleme bereiten will.

Auch die Bilanz der direkten Duelle macht den Gästen wenig Mut. Benfica hat die letzten drei Begegnungen der beiden Mannschaften gewonnen, darunter ein 2:1 an gleicher Stelle im Februar 2026.

Da Alverca vor dieser Partie zudem Sperren und Verletzungssorgen zu verkraften hat, steht Ferreiras Mannschaft vor einer schweren Aufgabe. Auch Benfica fehlen mehrere Spieler, doch die Qualität im Kader reicht weiterhin aus, um eine schlagkräftige Startelf aufzubieten.

Für alle, die das Spiel verfolgen möchten, gibt es hier alle Informationen zur Übertragung von Benfica gegen Alverca, einschließlich Livestream-Möglichkeiten und Anstoßzeit.

Teamnews und Kader

Benfica vs Alverca Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Benfica crest
Benfica
BEN
Aufstellung
Alverca crest
Alverca
ALV
3-4-2-1
S. SoaresS. SoaresT. AraujoT. AraujoS. DahlS. DahlClément LengletClément LengletA. BahA. BahF. AursnesF. AursnesG. SudakovG. SudakovRafa SilvaRafa SilvaG. PrestianniG. PrestianniJ. PalhinhaJ. PalhinhaV. PavlidisV. Pavlidisteam-logoM. Mendesteam-logoS. Gomezteam-logoY. Bojangteam-logoI. Jamesteam-logoL. Figueiredoteam-logoR. Lucasteam-logoD. Guiteam-logoF. Chissumbateam-logoChiquinhoteam-logoD. Spencerteam-logoD. Camara
Alverca crest
Alverca
ALV
4-2-3-1
Benfica

Startelf

Alverca

Trainer

  • Marco Silva
  • S. Ferreira

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