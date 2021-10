Am 3. Spieltag der Champions League spielt der FC Bayern bei Benfica Lissabon. Bei Goal gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und STREAM.

Marschiert der FC Bayern München weiter durch die Champions League? Am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, ist der Rekordmeister am 3. Spieltag bei Benfica Lissabon zu Gast. Angepfiffen wird das Spiel der in der Gruppe E um 21 Uhr Estadio da Luz in Lissabon.

3:0 beim FC Barcelona, 5:0 gegen Dynamo Kiev - der FC Bayern ließ seinen Gegnern an den beiden ersten Spieltagen der Gruppenphase nicht den Hauch einer Chance. Beim Blick auf die Zwischentabelle wartet heute mit Benfica Lissabon der schwerste Gruppengegner auf den FC Bayern. Der Traditionsklub ist mit vier Punkten ersten Verfolger der Münchner, könnte mit einem Sieg sogar an ihnen vorbeiziehen.

Nach dem Auftakt-Remis in Kiew gewannen die Águias (dt.: Adler) am 2. Spieltag gegen den FC Barcelona ebenfalls mit 3:0 - der FC Bayern sollte vor dem Tabellenführer der portugiesischen Elite-Liga also gewarnt sein.

Dass die Münchner die Bundesliga-Pleite gegen Eintracht Frankfurt prächtig verdaut haben, bewiesen sie am vergangenen Sonntag eindrucksvoll. Im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit 5:1 und verdrängte Borussia Dortmund von der Tabellenspitze.

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute live: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League im Fernsehen und im Internet und zeigt Euch zudem die Aufstellungen der beiden Teams.

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute live: Das Duell in der Champions League im Überblick

Begegnung Benfica Lisson - FC Bayern München Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag, Gruppe E Datum Mittwoch, 20. Oktober Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Estadio da Luz, Lissabon

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute live: So wird die Champions League übertragen

Die Champions League zieht seit Jahren die Massen in ihren Bann. In Deutschland ist der FC Bayern München nicht nur der erfolgreichste Verein, sondern auch der Klub mit den meisten Anhängern - und diese wollen natürlich wissen, wo die Spiele ihrer Bayern im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

Allen Fans können wir schon einmal verraten, dass die Champions-League-Saison 2021/22 in Deutschland fast ohne eine Live-Übertragung im Free-TV abläuft. Einzig das Finale am 28. Mai 2022 in St. Petersburg wird vom ZDF im frei empfangbaren Fernsehen live übertragen.

Nachdem der Pay-TV-Sender Sky zumindest bis 2023/24 keine Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League mehr hält, ist die Übertragung der Champions-League-Spiele nur über Livestreams im Internet möglich. Verantwortlich dafür sind zwei Anbieter.

Da haben wir zum einen DAZN. Der Streamingdienst zeigt mit 121 Spielen den Großteil aller CL-Partien in der Saison 2021/22. Der zweite Anbieter ist neu im Konzert der großen Fußball-Anbieter im TV und LIVE-STREAM: Amazon. Der Amazon-Dienst ist im Besitz der Übertragungsrechte am Topspiel eines jeden Champions-League-Dienstags, insgesamt sind auf Amazon Prime Video in dieser Saison 16 Spiele exklusiv im kostenpflichtigen LIVE-STREAM zu sehen.

Beim Blick auf den heutigen Wochentag, wird schnell klar wo Benfica vs. FC Bayern heute übertragen wird. Heute haben wir Mittwoch und deshalb kann das Spiel nur bei DAZN verfolgt werden.

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute live: Die Übertragung bei DAZN

Die Übertragung des Spieles zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München beginnt heute um 20.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra kommentieren Uli Hebel und Experte Sandro Wagner.

DAZN bietet auch heute eine Konferenz der zeitgleich um 21 Uhr beginnenden Spiele an. Diese Spiele könnt Ihr in der von Jan Lüdeke moderierten Konferenz verfolgen:

Benfica - Bayern (Kommentator: Michael Born)

Manchester United - Atalanta Bergamo (Komm.: Jan Platte)

Young Boys Bern - FC Villarreal (Komm.: Holger Pfandt)

OSC Lille - FC Sevilla (Komm.: Oliver Forster)

FC Chelsea - Malmö FF (Komm.: Nico Seepe)

Zenit St. Petersburg - Juventus Turin(Komm.: Freddy Harder)

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute live: Das kostet und das bietet DAZN

Ihr wollt Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute bei DAZN verfolgen? Grundvoraussetzung dafür ist der Besitz eines kostenpflichtigen DAZN-Abos (jederzeit kündbares Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro).

Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A und fast alle Spiele der noch laufenden WM-Qualifikation in Europa.

Doch auch Freunde anderer Sportarten kommen bei DAZN voll auf Ihre Kosten. US-Sport, Tennis, Darts, Boxen, Handball, Motorsport und MMA sind nur einige der vielen Sportarten, aus denen Top-Events und Top-Spiele bei DAZN übertragen werden.

Abrufbar ist der LIVE-STREAM immer auf dazn.com sowie über die kostenlose DAZN-App. Hier findet Ihr eine Übersicht mit welchen Devices ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Darüberhinaus ist es auch möglich, sich die LIVE-STREAMS auf den großen Fernseher zu holen. Welche Möglichkeiten es gibt, erfahrt Ihr HIER!

DAZN ist nicht nur für die Live-Übertragung der CL-Spiele verantwortlich, sondern zeigt die Höhepunkte aller Spiele auch auf seiner Plattform sowie auf dem CL-YouTube-Kanal.

Ein Tipp für alle, die keinen Zugriff auf DAZN haben. Das ZDF zeigt heute ab 23 Uhr die Höhepunkte der Partie Benfica vs. FC Bayern im Rahmen der einstündigen Sendung "sportstudio UEFA Champions League".

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER von Goal

Allen, die Benfica vs. FC Bayern heute nicht live bei DAZN verfolgen können empfehlen wir den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Hintergrundinfos, Torchancen, Karten, Tore, Emotionen - in unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts!

Hier geht's zum LIVE-TICKER Benfica Lissabon - FC Bayern München.

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute live: Die Austellungen

Lässt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann heute rotieren? Die Antwort auf diese Frage erfahren wir heute etwa eine Stunde vor Spielbeginn. Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekannt sind, zeigen wir sie Euch an dieser Stelle.

