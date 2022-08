Benfica: 30-Millionen-Angebot für Ex-BVB-Kandidat Goncalo Ramos

Verliert Benfica nach Darwin Nunez den zweiten Top-Stürmer in diesem Sommer? Zwei finanzkräftige Klubs zeigen Interesse.

Bei Benfica ist ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für Supertalent Goncalo Ramos eingegangen. Das berichtet die Record. Die Offerte soll zudem weitere zehn Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen enthalten. Während der interessierte Klub nicht genannt wird, wurde Ramos zuletzt bei Newcastle United und Paris Saint-Germain als Neuzugang gehandelt.

Benfica will Ramos, der als Ersatz für den zu Liverpool abgewanderten Darwin Nunez in der Sturmspitze eingeplant ist, eigentlich halten. Allerdings, so Record, liege die Schmerzgrenze des Vereins für einen Verkauf in diesem Sommer bei 40 Millionen Euro. Ramos' Vertrag läuft nach einer vorzeitigen Verlängerung im vergangenen Oktober noch bis 2026.

Benfica: Goncalo Ramos wurde beim BVB und beim FC Bayern gehandelt

Newcastle und PSG sind derweil jeweils auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Das bestätigten die Trainer Eddie Howe und Christophe Galtier in den vergangenen Tagen öffentlich. Beiden finanzstarken Klubs ist ein hohes Angebot für Ramos zuzutrauen, auch ein Wettbieten könnte sich noch entwickeln.

Ramos ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er kann als hänge Spitze, Stoßstürmer und offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Der Rechtsfuß gilt als großes Talent und ist in Portugal Junioren-Nationalspieler. Für die U18-Auswahl erzielte er in 18 Partien 14 Tore.

In der vergangenen Saison markierte Ramos für Benfica in 46 Pflichtspielen acht Treffer und vier Assists. Unter anderem netzte er auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool. Auch der Start in die neue Spielzeit gelang ihm: In der CL-Qualifikation schnürte er im Hinspiel gegen Midtjylland einen Dreierpack.

Laut Record gab Borussia Dortmund Anfang August erfolglos ein Angebot über 20 Millionen Euro Ablöse für Ramos ab. Im vergangenen Oktober brachte die Sport Bild den Angreifer auch als Neuzugang beim FC Bayern ins Gespräch.