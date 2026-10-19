Denn eigentlich war auch beim so deutlichen 6:1 über die Sachsen ein Einsatz des Franzosen nicht einkalkuliert worden. Das gab Sportvorstand Max Eberl nach der Begegnung unverblümt zu. Weil am kommenden Mittwoch aber der Champions-League-Kracher gegen Arsenal ansteht und Min-Jae Kim im Spielverlauf angeschlagen war, schlug doch noch Boeys große Stunde.

"Min-jae hatte ein bisschen Probleme, deswegen musste er raus. Sacha gibt im Training 100 Prozent. Er schmeißt sich rein", sagte Eberl und verwies auf die "extrem schwere" Situation des Außenverteidigers beim deutschen Rekordmeister: "Jetzt war er da. Der Trainer hat ihn belohnt für seine Trainingsleistungen. Und das ist halt schön."

Boey sollte die Münchner im Sommer eigentlich endgültig verlassen. Bereits die Rückrunde der vergangenen Saison hatte er auf Leihbasis bei Ex-Klub Galatasaray verbracht. Die Kaufoption in Höhe von kolportierten 15 Millionen Euro wurde jedoch nicht gezogen.

Kompany "entfernte" Boey sogar aus dem Mannschaftstraining

Vom amtierenden türkischen Meister war er einst im Januar 2024 für satte 30 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern gewechselt und avancierte dort in den vergangenen Jahren zu einem der größten Transferflops der jüngeren Geschichte.

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Auf der rechten Außenbahn ist Konrad Laimer gesetzt, sein Backup ist aktuell Josip Stanisic, der zwar noch nicht gut in die Saison gefunden hat, allerdings im Vergleich zu Boey klar die Nase vorn hat. Auf der linken Seite teilen sich Alphonso Davies und Neuzugang Nathaniel Brown die Minuten. Und Boey? Der wurde im Sommer zeitweise sogar aus dem Mannschaftstraining "entfernt" und musste sich individuell fit halten, weil ein Transfer doch noch in Reichweite schien.

Kurz vor Ende der Wechselperiode wurden Gerüchte um einen möglichen Transfer zum HSV laut, auch der FC Fulham soll angeklopft haben. "Sacha ist fit, aber wir haben in Abstimmung mit Vinnie [Kompany] und ihm entschieden, dass er individuell trainiert, da es gerade einige Gespräche gibt", erklärte Sportdirektor Christoph Freund die damalige Sonderbehandlung Boeys.

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Sacha Boey soll den FC Bayern schnellstmöglich verlassen

Weil sich ein Wechsel aber dann doch nicht einstellte, kehrte Boey ins Mannschaftstraining zurück. Bis zum Samstag waren die Einheiten an der Säbener Straße dann auch die einzigen Arbeitsnachweise, die der 26-Järhige zuletzt erbringen durfte, ehe er in der 77. Minute gegen RB Leipzig unverhofft zu seinem Saisondebüt kam.

Zwar hatte Kompany mit dem ebenfalls kaum berücksichtigten Hiroki Ito, Jonathan Tah und Alphonso Davies noch andere Alternativen, allerdings wurden zumindest Tah und Davies mit Blick auf die 6:0-Führung und den kommenden Mittwoch, an dem der FCB den FC Arsenal in der Königsklasse empfängt, komplett geschont.

Für Boey könnte es womöglich sogar der letzte Einsatz für die Münchner gewesen sein. Zum zweiten Mal überhaupt schaffte er es in Kompanys Spieltagskader für die Bundesliga und soll im Winter unbedingt abgegeben werden. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Die Münchner werden dann wohl auch ein riesiges Minusgeschäft in Kauf nehmen, um Boey endgültig von der Gehaltsliste streichen zu können.