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Vincent KompanyGetty Images
Jonas Rütten

Belohnung von Vincent Kompany: Ein aussortierter Flop des FC Bayern kam unverhofft zu seinem Debüt

Bundesliga
S. Boey
V. Kompany
Bayern München

Sacha Boey ist beim FC Bayern längst aussortiert worden. Dennoch kam er völlig überraschend gegen RB Leipzig zu seinem ungeplanten Saisondebüt.

Denn eigentlich war auch beim so deutlichen 6:1 über die Sachsen ein Einsatz des Franzosen nicht einkalkuliert worden. Das gab Sportvorstand Max Eberl nach der Begegnung unverblümt zu. Weil am kommenden Mittwoch aber der Champions-League-Kracher gegen Arsenal ansteht und Min-Jae Kim im Spielverlauf angeschlagen war, schlug doch noch Boeys große Stunde.

"Min-jae hatte ein bisschen Probleme, deswegen musste er raus. Sacha gibt im Training 100 Prozent. Er schmeißt sich rein", sagte Eberl und verwies auf die "extrem schwere" Situation des Außenverteidigers beim deutschen Rekordmeister: "Jetzt war er da. Der Trainer hat ihn belohnt für seine Trainingsleistungen. Und das ist halt schön."

Boey sollte die Münchner im Sommer eigentlich endgültig verlassen. Bereits die Rückrunde der vergangenen Saison hatte er auf Leihbasis bei Ex-Klub Galatasaray verbracht. Die Kaufoption in Höhe von kolportierten 15 Millionen Euro wurde jedoch nicht gezogen.

Kompany "entfernte" Boey sogar aus dem Mannschaftstraining

Vom amtierenden türkischen Meister war er einst im Januar 2024 für satte 30 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern gewechselt und avancierte dort in den vergangenen Jahren zu einem der größten Transferflops der jüngeren Geschichte.

Auf der rechten Außenbahn ist Konrad Laimer gesetzt, sein Backup ist aktuell Josip Stanisic, der zwar noch nicht gut in die Saison gefunden hat, allerdings im Vergleich zu Boey klar die Nase vorn hat. Auf der linken Seite teilen sich Alphonso Davies und Neuzugang Nathaniel Brown die Minuten. Und Boey? Der wurde im Sommer zeitweise sogar aus dem Mannschaftstraining "entfernt" und musste sich individuell fit halten, weil ein Transfer doch noch in Reichweite schien.

Kurz vor Ende der Wechselperiode wurden Gerüchte um einen möglichen Transfer zum HSV laut, auch der FC Fulham soll angeklopft haben. "Sacha ist fit, aber wir haben in Abstimmung mit Vinnie [Kompany] und ihm entschieden, dass er individuell trainiert, da es gerade einige Gespräche gibt", erklärte Sportdirektor Christoph Freund die damalige Sonderbehandlung Boeys.

Sacha BoeyGetty Images

Sacha Boey soll den FC Bayern schnellstmöglich verlassen

Weil sich ein Wechsel aber dann doch nicht einstellte, kehrte Boey ins Mannschaftstraining zurück. Bis zum Samstag waren die Einheiten an der Säbener Straße dann auch die einzigen Arbeitsnachweise, die der 26-Järhige zuletzt erbringen durfte, ehe er in der 77. Minute gegen RB Leipzig unverhofft zu seinem Saisondebüt kam.

Zwar hatte Kompany mit dem ebenfalls kaum berücksichtigten Hiroki Ito, Jonathan Tah und Alphonso Davies noch andere Alternativen, allerdings wurden zumindest Tah und Davies mit Blick auf die 6:0-Führung und den kommenden Mittwoch, an dem der FCB den FC Arsenal in der Königsklasse empfängt, komplett geschont.

Für Boey könnte es womöglich sogar der letzte Einsatz für die Münchner gewesen sein. Zum zweiten Mal überhaupt schaffte er es in Kompanys Spieltagskader für die Bundesliga und soll im Winter unbedingt abgegeben werden. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Die Münchner werden dann wohl auch ein riesiges Minusgeschäft in Kauf nehmen, um Boey endgültig von der Gehaltsliste streichen zu können.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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