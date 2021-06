"Großartiger Spieler": Leeds-Spieler Kalvin Phillips adelt BVB-Youngster Jude Bellingham

Der Mittelfeldspieler freut sich darüber, Bellingham bei der EM neben sich zu wissen und bescheinigt dem Nachwuchs-Star riesiges Potenzial.

Nach seinem ersten Startelfeinsatz für die englische Nationalmannschaft beim 1:0 im Testspiel gegen Österreich hat BVB-Mittelfeldjuwel Jude Bellingham viele Lobeshymnen abbekommen. Auch Mitspieler Kalvin Phillips von Leeds United schwärmte vom Können des 17-Jährigen.

"Ich habe noch nie einen 17-Jährigen gesehen, der so talentiert ist. Er ist ein großartiger Spieler, dem die Welt zu Füßen liegt", sagte Phillips zu talkSPORT.

Phillips: Bellingham "sind keine Grenzen gesetzt"

Besonders das enorme Potenzial des Dortmunder Mittelfeldspielers erstaune Philipps: "Es gibt keine Worte, mit denen man beschreiben kann, wie talentiert er ist. Man sieht ihn sich an und kann kaum glauben, dass er 17 Jahre alt ist. Er ist so groß, so stark und voller Energie."

Der Leeds-Profi glaubt zudem, dass Bellingham in seiner Entwicklung noch weitere Meilensteine erreichen wird: "Es ist einfach toll, mit so einem Jungen, der sich so gut schlägt, Seite an Seite zu spielen. Ihm sind keine Grenzen gesetzt."

BVB: Bellingham auf Anhieb mit 46 Pflichtspielen

Bellingham wechselte im Sommer 2020 für 23 Millionen Euro Ablöse als 16-Jähriger vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund. Dort kam er auf Anhieb auf 46 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore gelangen. Besonders nach den Viertelfinalspielen in der Champions League gegen Manchester City stand Bellingham im Fokus.

Damals hatte City-Trainer Pep Guardiola in höchsten Tönen vom heute 17-Jährigen gesprochen. "17 Jahre alt. Und so eine unglaubliche fu**ing Persönlichkeit! Er ist so, so gut", sagte Guardiola. Kürzlich wurde Bellingham bei einem Voting unter den Bundesliga-Profis zum Newcomer der Saison gewählt.