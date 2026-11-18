Belgien U17 gegen Vietnam U17 mit einem VPN sehen

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. Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wähle einen Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Rufe den offiziellen Sender auf. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien U17 und Vietnam U17 treffen in Gruppe G der U17-Weltmeisterschaft aufeinander. Die Belgier gehen nach einer starken Qualifikation in guter Form in die Partie.

Belgien geht als Tabellenführer der Gruppe in die Begegnung und hat in der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft drei Spiele in Folge gewonnen. Zuletzt gab es einen 0:1-Sieg gegen Kroatien U17. Während dieser Serie präsentierte sich das Team spielstark und gut organisiert.

Vietnam U17 steht in Gruppe G auf Platz vier. Für das vietnamesische Team liegen keine Daten zur jüngsten Form vor, weshalb es vor dieser Partie schwer einzuschätzen ist.

Belgiens Offensivleistung war in den vergangenen Wochen bemerkenswert. Ein deutlicher 8:1-Sieg gegen Kosovo U17 und ein 4:1-Erfolg gegen Lettland U17 zeigen, dass die Mannschaft auf diesem Niveau viele Tore erzielen kann.

Vietnam muss in der Defensive diszipliniert spielen, um ein belgisches Team in Schach zu halten, das regelmäßig trifft. Wie sich Vietnam ohne Ball aufstellt, könnte für seine Chancen in diesem Spiel entscheidend sein.

Alles, was du darüber wissen musst, wo Belgien U17 gegen Vietnam U17 live zu sehen ist, erfährst du hier.

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