Belgien vs. Niederlande heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Nations League

Die Nations League startet wieder und am ersten Spieltag trifft die Niederlande auf Belgien. Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier.

Am Freitagabend (3. Juni 2022) trifft Belgien in der Nations League auf die Niederlande. Die Partie wird um 20.45 Uhr im König-Baudouin-Stadion in Brüssel angepfiffen.

Das letzte Pflichtspiel bestritt die Niederlande gegen Deutschland, dabei trennte man sich 1:1. Belgien konnte im letzten Spiel 3:0 gegen Burkina Faso gewinnen. Außerdem mit Belgien und der Niederlande in der Gruppe A4 der Nations League sind übrigens Polen und Wales. Am zweiten Spieltag empfängt Belgien dann die polnischen Stars, während die Niederlande nach Wales reisen müssen. Wer heute gleich zu Beginn der Nations League mit einem Sieg starten kann, erfahren wir dann ab 20.45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Belgien vs. Niederlande heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Belgien vs. Niederlande Wettbewerb Nations League Anpfiff 3. Juni - 20.45 Uhr Spielort König-Baudouin-Stadion (Brüssel)

Belgien vs. Niederlande heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Für alle, die das Spiel gerne im TV sehen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten: Die Begegnung zwischen Belgien und den Niederlanden wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Einzig die Länderspiele mit deutscher Beteiligung werden live und komplett im deutschen Free-TV gezeigt.

Belgien vs. Niederlande heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Ganz auf eine Übertragung müsst Ihr allerdings nicht verzichten. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie per LIVE-STREAM. Wie funktioniert DAZN aber eigentlich, was kostet das und was kann man dort alles sehen? Wir klären Euch auf.

DAZN ist der Streamingdienst mit dem weltweit größten Angebot an Livesport-Übertragungen. Allerdings nur per LIVE-STREAM, einen TV-Kanal oder Ähnliches gibt es also nicht. Wenn Ihr jetzt zuschauen wollt, benötigt Ihr also schon einmal ein internetfähiges Gerät. Dann müsst Ihr noch ein kostenpflichtiges Abo abschließen, denn das Zusehen bei DAZN ist nicht umsonst.

Für das Monatsabo zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden dann 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro fällig. Dann habt Ihr direkt Zugriff auf das komplette Programm von DAZN.

Sehen könnt Ihr bei DAZN natürlich nicht nur die Nations League, sondern auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die französische, italienische und spanische Liga. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL sowie Darts, Boxen, Tennis, Motorsport und vieles mehr.

Wenn Ihr also ein Abo habt, könnt Ihr um 20.45 Uhr bei DAZN einschalten und die Partie mit Kommentator Marcel Seufert und Experte Michael Hofmann verfolgen.

Mehr Infos zu DAZN:

Imago Images

Belgien vs. Niederlande heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Belgien vs. Niederlande heute live: Die Übertragung im Überblick

TV - LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Belgien vs. Niederlande heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.