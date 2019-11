Belgien: Neues Trikot für die EM 2020 veröffentlicht

Neues Trikot für die EM 2020. Die belgische Nationalmannschaft und adidas haben das neue Heimshirt für das kommende Turnier veröffentlicht.

Die belgische Nationalmannschaft und Ausrüster adidas haben am Montag das neue Heimtrikot für die Europameisterschaft 2020 veröffentlicht. Erstmals getragen wird das Shirt schon im Qualifikationsspiel in am Samstag.

Erlebe die EM-Qualifikation live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Mit acht Siegen in den ersten acht Spielen sind die belgischen Löwen bereits sicher für die qualifiziert.

Am Samstag trifft auf den Tabellenzweiten Russland (18.00 Uhr), kommenden Dienstag wartet zum Abschluss der Qualifikation Zypern (20.45 Uhr).