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UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belgien gegen Italien wird frei empfangbar auf Rai 1 übertragen. Ein kostenloser Livestream ist auf RaiPlay verfügbar.

Das Koning Boudewijnstadion in Brüssel ist am Sonntag Schauplatz des entscheidenden Duells in Gruppe 1 der UEFA Nations League A zwischen Belgien und Italien. Da die Qualifikation für das Viertelfinale noch offen ist, steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Italien reist in starker Form nach Brüssel, nachdem es Frankreich am Donnerstagabend im San Siro mit 3:1 besiegt hat. Francesco Esposito war mit einem Doppelpack der entscheidende Mann: Sein erstes Tor fiel in der 26. Minute, der entscheidende Elfmeter in der 75. Minute. Damit verhalf er Italien dazu, den frühen Rückstand durch ein Tor von Olise zu drehen.

Roberto Mancini bewies, dass er das Spiel richtig lesen kann: Seine Mannschaft überließ den Franzosen 65 % Ballbesitz und nutzte Umschaltmomente mit tödlicher Präzision für vertikale Angriffe. Davide Frattesi erzielte in der 63. Minute das Tor zum 2:1, eine Minute nach der Einwechslung von Federico Dimarco, der die Vorlage gab.

Belgien holte seinerseits am Donnerstag beim 2:1 in der Türkei dank Jeremy Doku und Charles De Ketelaere drei wichtige Punkte. Mark van Bommel bringt eine Mannschaft nach Brüssel, die damit neun Punkte erreicht hat und mit einem Sieg unabhängig von den anderen Ergebnissen das Viertelfinalticket lösen würde.

Romelu Lukaku verpasste die Reise nach Izmir wegen Hüftproblemen. Van Bommel hofft, dass er für dieses Duell wieder zur Verfügung steht. Doku hat nach seiner Rückkehr von einer langen Verletzungspause bereits gezeigt, dass er in Form ist.

In der Tabelle trennt Italien und Belgien nun nur ein Punkt: Italien führt die Gruppe mit zehn Punkten an, Belgien folgt mit neun. Ein belgischer Sieg würde die Verhältnisse umkehren; bei einem Unentschieden oder einer Niederlage bliebe Italien an der Spitze.

Hier findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr Belgien gegen Italien im TV und im Stream verfolgen könnt.

Team-News

Für Belgien hat Mark van Bommel noch weder eine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben noch offizielle Neuigkeiten zu Verletzungen oder Sperren mitgeteilt. Romelu Lukaku verpasste die Reise in die Türkei wegen Hüftproblemen. Ob er für dieses Spiel zur Verfügung steht, wird in den Stunden vor dem Anpfiff beurteilt. Weitere Neuigkeiten werden kurz vor der Partie bekannt gegeben.

Auch Roberto Mancini hat die Startelf noch nicht bekannt gegeben. Italiens Trainerstab wird die Liste der verfügbaren Spieler anhand der letzten körperlichen Untersuchungen vor dem Spiel aktualisieren. Informationen zu möglichen Verletzungen oder Sperren werden in den Stunden vor dem Anpfiff mitgeteilt.

Aktuelle Form

Belgien hat in den vergangenen fünf Nations-League-Spielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Sieg gelang am Donnerstag mit 2:1 in der Türkei. Zuvor hatte Belgien eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich hinnehmen müssen, im Oktober aber die Türkei zu Hause mit 3:0 besiegt. In diesen fünf Partien erzielte Belgien acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Italien hat in den vergangenen fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Die Mannschaft kommt vom 3:1 gegen Frankreich am Donnerstag im San Siro, nachdem sie im vergangenen Monat im Parc des Princes ein 1:1 erreicht hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Mancinis Team zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 25. September 2026 statt. Damals setzte sich Belgien in der Gruppenphase dieser Nations League auswärts gegen Italien mit 2:0 durch. In den vergangenen fünf Begegnungen der beiden Nationalteams gab es je zwei Siege und ein Unentschieden. Die jüngsten Duelle fanden allesamt zwischen 2024 und 2026 im Rahmen der Nations League statt.

Tabelle

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Italien ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 S S U S N 2 Frankreich FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 N S U S S 3 Belgien BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 S N S N S 4 Türkei TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 N N N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In der Tabelle der Gruppe 1 der UEFA Nations League A steht Italien auf Platz eins und Belgien auf Platz drei.