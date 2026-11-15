Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoBelgien
Koning Boudewijnstadion
team-logoItalien
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Belgien gegen Italien heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Belgien - Italien
UEFA Nations League A
Belgien
Italien

So seht Ihr das Spiel der UEFA Nations League A zwischen Belgien und Italien: Anstoßzeit und Teamnews

Möchtest du sicherer auf deinen gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo du auf geografische Beschränkungen stoßen könntest? Hier kommt ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ins Spiel.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Besorge dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).
  • Wähle den Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizSunrise TV
  • Verbinde dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.
  • Rufe den offiziellen Sender auf. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melde dich an und finde den Stream. Erstelle ein Konto oder melde dich beim offiziellen Sender an, um vollständigen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Koning Boudewijnstadion

Belgien gegen Italien wird frei empfangbar auf Rai 1 übertragen. Ein kostenloser Livestream ist auf RaiPlay verfügbar.

Das Koning Boudewijnstadion in Brüssel ist am Sonntag Schauplatz des entscheidenden Duells zwischen Belgien und Italien in Gruppe 1 der UEFA Nations League A. Da die Qualifikation für das Viertelfinale noch offen ist, steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Italien reist in starker Form nach Brüssel, nachdem die Mannschaft Frankreich am Donnerstagabend im San Siro mit 3:1 besiegt hat. Francesco Esposito war mit einem Doppelpack der überragende Akteur: Sein erstes Tor fiel in der 26. Minute, der entscheidende Elfmeter in der 75. Minute. Damit ermöglichte er Italien, den frühen Rückstand durch Olise zu drehen.

Roberto Mancini bewies, dass er das Spiel zu lesen versteht: Seine Mannschaft überließ den Franzosen 65 Prozent Ballbesitz und nutzte Umschaltmomente mit tödlicher Präzision für Vorstöße in die Tiefe. Davide Frattesi erzielte in der 63. Minute das 2:1, eine Minute nach der Einwechslung von Federico Dimarco, der die Vorlage lieferte.

Belgien holte seinerseits am Donnerstag mit einem 2:1 in der Türkei dank Jeremy Doku und Charles De Ketelaere drei wichtige Punkte. Mark van Bommel bringt eine Mannschaft nach Brüssel, die nun neun Punkte hat und sich mit einem Sieg unabhängig von den anderen Ergebnissen für das Viertelfinale qualifizieren würde.

Romelu Lukaku fehlte bei der Reise nach Izmir wegen Hüftproblemen. Van Bommel hofft, dass er für dieses Duell wieder zur Verfügung steht. Doku, der nach einer langen Verletzung zurückgekehrt ist, hat dagegen bereits gezeigt, dass er in Form ist.

In der Tabelle trennt Italien und Belgien derzeit nur ein Punkt: Italien führt die Gruppe mit zehn Zählern an, Belgien folgt mit neun. Ein belgischer Sieg würde die Lage komplett umkehren; bei einem Unentschieden oder einer Niederlage bliebe Italien an der Spitze.

Nachfolgend alle Informationen dazu, wie ihr Belgien gegen Italien im TV und im Stream verfolgen könnt.

Team-News

Belgien vs Italien Aufstellungen

4-3-3
Belgien crest
Belgien
BEL
Aufstellung
Italien crest
Italien
ITA
4-3-3
S. LammensS. LammensT. CastagneT. CastagneM. De CuyperM. De CuyperB. MecheleB. MecheleN. NgoyN. NgoyY. TielemansY. TielemansK. De BruyneK. De BruyneR. LaviaR. LaviaJérémy DokuJérémy Dokuteam-logoD. MoreiraC. De KetelaereC. De KetelaereG. DonnarummaG. DonnarummaG. ScalviniG. ScalviniM. KayodeM. KayodeR. CalafioriR. CalafioriA. BastoniA. BastoniN. BarellaN. BarellaS. TonaliS. TonaliN. FagioliN. FagioliN. PisilliN. PisilliF. EspositoF. EspositoL. KoleoshoL. Koleosho
Italien crest
Italien
ITA
4-3-3
Belgien

Startelf

Italien

Ersatzspieler

Trainer

  • M. van Bommel
  • R. Mancini

Für Belgien hat Mark van Bommel noch keine voraussichtliche Aufstellung und auch keine offiziellen Neuigkeiten zu Verletzungen oder Sperren bekannt gegeben. Romelu Lukaku verpasste die Reise in die Türkei wegen Hüftproblemen. Ob er für dieses Spiel zur Verfügung steht, wird in den Stunden vor dem Anpfiff beurteilt. Weitere Neuigkeiten werden kurz vor der Partie bekannt gegeben.

Auch Roberto Mancini hat die Startelf noch nicht bekannt gegeben. Italiens Trainerstab wird die Liste der verfügbaren Spieler anhand der letzten körperlichen Untersuchungen vor dem Spiel aktualisieren. Informationen zu möglichen Verletzungen oder Sperren werden in den Stunden vor dem Anpfiff mitgeteilt.

Aktuelle Form

BEL

BEL - Form

ITA
S0-2
FRA
N0-1
TUR
S3-0
FRA
N4-1
TUR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ITA

ITA - Form

BEL
N0-2
TUR
S1-4
FRA
U1-1
TUR
S3-1
FRA
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Belgien hat in den letzten fünf Nations-League-Spielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Erfolgserlebnis war das 2:1 am Donnerstag in der Türkei. Zuvor hatte Belgien eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich hinnehmen müssen, im Oktober aber zu Hause mit 3:0 gegen die Türkei gewonnen. In diesen fünf Partien erzielte Belgien acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Italien hat in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Zuletzt gewann die Mannschaft am Donnerstag im San Siro mit 3:1 gegen Frankreich, nachdem sie im vergangenen Monat im Parc des Princes ein 1:1 erreicht hatte. In diesen fünf Partien erzielte Mancinis Mannschaft zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

BelgienUnentschiedenItalien
1
1
3
UEFA Nations League A
Italien badge
Italien
ITA
0
Belgien badge
Belgien
BEL
2
END
UEFA Nations League A
Belgien badge
Belgien
BEL
0
Italien badge
Italien
ITA
1
END
UEFA Nations League A
Italien badge
Italien
ITA
2
Belgien badge
Belgien
BEL
2
END
UEFA Nations League A
Italien badge
Italien
ITA
2
Belgien badge
Belgien
BEL
1
END
Europameisterschaft
Belgien badge
Belgien
BEL
1
Italien badge
Italien
ITA
2
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 25. September 2026 statt, als Belgien in der Gruppenphase derselben Nations League auswärts gegen Italien mit 2:0 gewann. In den letzten fünf Begegnungen der beiden Nationalteams gab es jeweils zwei Siege und ein Unentschieden. Die jüngsten Spiele fanden alle zwischen 2024 und 2026 im Rahmen der Nations League statt.

Tabelle

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
ItalienItalienITA
5311116+510
S
S
U
S
N
2
FrankreichFrankreichFRA
531185+310
N
S
U
S
S
3
BelgienBelgienBEL
530286+29
S
N
S
N
S
4
TürkeiTürkeiTUR
5005313-100
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Tabelle der Gruppe 1 der UEFA Nations League A steht Italien auf Platz eins und Belgien auf Platz drei.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen