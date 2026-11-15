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UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belgien gegen Italien wird frei empfangbar auf Rai 1 übertragen. Ein kostenloser Livestream ist auf RaiPlay verfügbar.

Das Koning Boudewijnstadion in Brüssel ist am Sonntag Schauplatz des entscheidenden Duells zwischen Belgien und Italien in Gruppe 1 der UEFA Nations League A. Da die Qualifikation für das Viertelfinale noch offen ist, steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Italien reist in starker Form nach Brüssel, nachdem die Mannschaft Frankreich am Donnerstagabend im San Siro mit 3:1 besiegt hat. Francesco Esposito war mit einem Doppelpack der überragende Akteur: Sein erstes Tor fiel in der 26. Minute, der entscheidende Elfmeter in der 75. Minute. Damit ermöglichte er Italien, den frühen Rückstand durch Olise zu drehen.

Roberto Mancini bewies, dass er das Spiel zu lesen versteht: Seine Mannschaft überließ den Franzosen 65 Prozent Ballbesitz und nutzte Umschaltmomente mit tödlicher Präzision für Vorstöße in die Tiefe. Davide Frattesi erzielte in der 63. Minute das 2:1, eine Minute nach der Einwechslung von Federico Dimarco, der die Vorlage lieferte.

Belgien holte seinerseits am Donnerstag mit einem 2:1 in der Türkei dank Jeremy Doku und Charles De Ketelaere drei wichtige Punkte. Mark van Bommel bringt eine Mannschaft nach Brüssel, die nun neun Punkte hat und sich mit einem Sieg unabhängig von den anderen Ergebnissen für das Viertelfinale qualifizieren würde.

Romelu Lukaku fehlte bei der Reise nach Izmir wegen Hüftproblemen. Van Bommel hofft, dass er für dieses Duell wieder zur Verfügung steht. Doku, der nach einer langen Verletzung zurückgekehrt ist, hat dagegen bereits gezeigt, dass er in Form ist.

In der Tabelle trennt Italien und Belgien derzeit nur ein Punkt: Italien führt die Gruppe mit zehn Zählern an, Belgien folgt mit neun. Ein belgischer Sieg würde die Lage komplett umkehren; bei einem Unentschieden oder einer Niederlage bliebe Italien an der Spitze.

Nachfolgend alle Informationen dazu, wie ihr Belgien gegen Italien im TV und im Stream verfolgen könnt.

Team-News

Für Belgien hat Mark van Bommel noch keine voraussichtliche Aufstellung und auch keine offiziellen Neuigkeiten zu Verletzungen oder Sperren bekannt gegeben. Romelu Lukaku verpasste die Reise in die Türkei wegen Hüftproblemen. Ob er für dieses Spiel zur Verfügung steht, wird in den Stunden vor dem Anpfiff beurteilt. Weitere Neuigkeiten werden kurz vor der Partie bekannt gegeben.

Auch Roberto Mancini hat die Startelf noch nicht bekannt gegeben. Italiens Trainerstab wird die Liste der verfügbaren Spieler anhand der letzten körperlichen Untersuchungen vor dem Spiel aktualisieren. Informationen zu möglichen Verletzungen oder Sperren werden in den Stunden vor dem Anpfiff mitgeteilt.

Aktuelle Form

Belgien hat in den letzten fünf Nations-League-Spielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Erfolgserlebnis war das 2:1 am Donnerstag in der Türkei. Zuvor hatte Belgien eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich hinnehmen müssen, im Oktober aber zu Hause mit 3:0 gegen die Türkei gewonnen. In diesen fünf Partien erzielte Belgien acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Italien hat in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Zuletzt gewann die Mannschaft am Donnerstag im San Siro mit 3:1 gegen Frankreich, nachdem sie im vergangenen Monat im Parc des Princes ein 1:1 erreicht hatte. In diesen fünf Partien erzielte Mancinis Mannschaft zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 25. September 2026 statt, als Belgien in der Gruppenphase derselben Nations League auswärts gegen Italien mit 2:0 gewann. In den letzten fünf Begegnungen der beiden Nationalteams gab es jeweils zwei Siege und ein Unentschieden. Die jüngsten Spiele fanden alle zwischen 2024 und 2026 im Rahmen der Nations League statt.

Tabelle

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Italien ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 S S U S N 2 Frankreich FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 N S U S S 3 Belgien BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 S N S N S 4 Türkei TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 N N N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In der Tabelle der Gruppe 1 der UEFA Nations League A steht Italien auf Platz eins und Belgien auf Platz drei.