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Daniel Buse

"Beleidigungen gegen den Verein und seine Fans": Aston Villa leitet rechtliche Schritte gegen TV-Experten ein

Premier League
Aston Villa

In einem Podcast spricht der Ex-Nationalspieler über Aston Villa - und das kommt beim neuen Klub von Leon Goretzka gar nicht gut an.

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Aston Villa hat angekündigt, dass der Klub rechtliche Schritte gegen den TV-Experten Jamie Carragher einleiten wird. Der ehemalige Liverpool-Spieler hatte in einem Podcast über Villa-Trainer Unai Emery gesprochen, der aktuell bei Manchester United als möglicher Nachfolger des stark unter Druck stehenden Michael Carrick gehandelt wird. Die Kommentare des 48-Jährigen kamen dabei bei der Klubführung von Aston Villa gar nicht gut an.

"Ich will die Fans von Villa gar nicht ärgern, aber es gibt halt eine Nahrungskette im Fußball - egal, ob man das gut findet oder nicht", sagte Carragher. "Deshalb holt Real Madrid den besten Spieler von Man United, siehe Cristiano Ronaldo. Es gibt aber nur wenige Klubs, die über United stehen, genau wie auch für Liverpool", ergänzte er.

"Aber es gibt Teams, die unter ihnen stehen, von denen sie die Spieler oder auch den Trainer holen. Deshalb sollen die Villa-Fans einfach die Fresse halten. Aston Villa wird nie zu einem Man United werden", meinte Carragher.

Was entgegnete Aston Villa Jamie Carragher?

Die Antwort, die Nassef Sawiris, der Mit-Eigentümer von Aston Villa, per Social Media am Freitagabend postete, hatte es dann in sich: "Aston Villa wird rechtliche Schritte gegen Jamie Carragher wegen seiner nicht hinnehmbaren Beleidigungen gegen den Verein und seine Fans einleiten. Aston Villa wird es niemandem gestatten, unseren Aufstieg im englischen und europäischen Fußball aufzuhalten", schrieb er.

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31. Okt. 2026

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Aston Villa gewann in der vergangenen Saison durch einen Final-Erfolg gegen den SC Freiburg die Europa League. Aktuell steht der Klub, zu dem Leon Goretzka im Sommer ablösefrei vom FC Bayern München wechselte, in der Premier League auf dem neunten Platz. Manchester United geht als Tabellen-16. in das Wochenende und muss am Samstagnachmittag an der Stamford Bridge beim FC Chelsea antreten.

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