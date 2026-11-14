Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League C
team-logoWeissrussland
Stadion Illovsky Rudolf
team-logoAlbanien
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Belarus gegen Albanien heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Weissrussland - Albanien
Weissrussland
Albanien
UEFA Nations League C

Alle Infos dazu, wie Ihr Belarus gegen Albanien heute in der Liga C der UEFA Nations League live sehen könnt.

So seht Ihr Belarus gegen Albanien mit einem VPN

Möchtet Ihr sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Wählt einen zuverlässigen VPN-Dienst. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
  • Verbindet Euch mit dem Server. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.
  • Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
UEFA Nations League C - Spielwoche 6
Stadion Illovsky Rudolf

Belarus und Albanien treffen im Stadion Illovsky Rudolf in Budapest in einem Spiel der UEFA Nations League C aufeinander, das für die Tabelle der Gruppe 1 von Bedeutung ist.

Albanien reist als Tabellenführer an und geht mit Rückenwind aus den jüngsten Spielen in diese Auswärtspartie. Die Mannschaft von Rolando Maran hat ihre letzten beiden Nations-League-Spiele gewonnen, darunter ein 2:0 gegen Finnland am 12. November.

Belarus steht unter Viktor Goncharenko auf Platz zwei der Gruppe und ist ebenfalls in Form. Die Belarussen haben vier ihrer letzten fünf Spiele in diesem Wettbewerb gewonnen. Ihre einzige Niederlage kassierten sie zu einem früheren Zeitpunkt der laufenden Saison gegen Albanien.

Das erste Duell im September endete 2:0 für Albanien. Dieses Ergebnis verschafft Marans Mannschaft vor dem erneuten Aufeinandertreffen einen psychologischen Vorteil. Belarus will die Niederlage vor heimischem Publikum wettmachen.

Goncharenkos Team zeigte in dieser Nations-League-Saison konstante Leistungen und verbuchte Siege gegen San Marino, und zwar zweimal, sowie gegen Finnland. In den letzten drei Spielen kassierte es nur ein Gegentor. Mit den eigenen Fans im Rücken dürfte sich die Mannschaft gute Chancen ausrechnen.

Ein positives Ergebnis würde Albaniens Spitzenposition festigen. Der Aufstieg bliebe damit fest in eigener Hand. Marans Kader hat gezeigt, dass er auch auswärts, fern von Tirana, Ergebnisse erzielen kann.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Belarus gegen Albanien live zu sehen, darunter TV-Sender, Livestream-Informationen und die Anstoßzeit.

Personal und Kader

Weissrussland vs Albanien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Goncharenko

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen