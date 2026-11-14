So seht Ihr Belarus gegen Albanien mit einem VPN

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 12:00 Stadion Illovsky Rudolf

Belarus und Albanien treffen im Stadion Illovsky Rudolf in Budapest in einem Spiel der UEFA Nations League C aufeinander, das für die Tabelle der Gruppe 1 von Bedeutung ist.

Albanien reist als Tabellenführer an und geht mit Rückenwind aus den jüngsten Spielen in diese Auswärtspartie. Die Mannschaft von Rolando Maran hat ihre letzten beiden Nations-League-Spiele gewonnen, darunter ein 2:0 gegen Finnland am 12. November.

Belarus steht unter Viktor Goncharenko auf Platz zwei der Gruppe und ist ebenfalls in Form. Die Belarussen haben vier ihrer letzten fünf Spiele in diesem Wettbewerb gewonnen. Ihre einzige Niederlage kassierten sie zu einem früheren Zeitpunkt der laufenden Saison gegen Albanien.

Das erste Duell im September endete 2:0 für Albanien. Dieses Ergebnis verschafft Marans Mannschaft vor dem erneuten Aufeinandertreffen einen psychologischen Vorteil. Belarus will die Niederlage vor heimischem Publikum wettmachen.

Goncharenkos Team zeigte in dieser Nations-League-Saison konstante Leistungen und verbuchte Siege gegen San Marino, und zwar zweimal, sowie gegen Finnland. In den letzten drei Spielen kassierte es nur ein Gegentor. Mit den eigenen Fans im Rücken dürfte sich die Mannschaft gute Chancen ausrechnen.

Ein positives Ergebnis würde Albaniens Spitzenposition festigen. Der Aufstieg bliebe damit fest in eigener Hand. Marans Kader hat gezeigt, dass er auch auswärts, fern von Tirana, Ergebnisse erzielen kann.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Belarus gegen Albanien live zu sehen, darunter TV-Sender, Livestream-Informationen und die Anstoßzeit.

Personal und Kader