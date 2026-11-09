Es gibt Regelungen im Fußball, die sich ständig ändern. Beispielsweise ändern sich die Auslegungen für ein strafbares Handspiel in aller Regelmäßigkeit, sodass es als Fan nur schwer ist, diesbezüglich mitzukommen. Allgemein hat sich das Regelwerk seit der Einführung des VAR immer wieder verändert und ist dynamischer, was auch gut so ist.

Aber manche Regeln bleiben relativ simpel: Spielt der Torhüter außerhalb des Strafraums Hand und vereitelt damit eine klare Torchance, gibt es Rot. Ähnlich unkompliziert verhält es sich beim Foul im Strafraum, denn grätscht ein Verteidiger den Stürmer im Sechzehner regelwidrig um, lautet das Urteil ohne Diskussion: Elfmeter. Doch wie sieht es bei der Schwalbe aus? Bekommt man dafür eine Verwarnung oder belassen es die Schiedsrichter bei mündlichen Ermahnungen?

Was ist eine Schwalbe?

Um diese Fragen zu beantworten, sollte vorab geklärt werden, was eine Schwalbe ist.

Laut Definition vom IFAB (International Football Association Board) liegt eine Schwalbe vor, wenn ein Spieler "versucht, den Schiedsrichter zu täuschen, z. B. durch Vortäuschen einer Verletzung oder eines Fouls".

Den Namen "Schwalbe" bekam eine solche Täuschung durch die Körperhaltung, die ein Spieler beim Abheben und Fallen einnimmt. Die ausgebreiteten Arme beim theatralischen Fall der Spieler sollen den langen, schmalen Flügel einer Schwalbe im Flug ähneln.

Gibt es für eine Schwalbe die Gelbe Karte?

Gemäß Regel 12 des offiziellen DFB-Regelwerks wird das Vortäuschen von Fouls oder Verletzungen, auch Schwalbe genannt, unmissverständlich als Unsportlichkeit eingestuft. Wer versucht, den Schiedsrichter durch eine solche Simulation zu täuschen, muss laut den Statuten zwingend mit der Gelben Karte bestraft werden.

Wenn es durch eine Schwalbe einen unberechtigten Strafstoß gibt, kann der Videoassistent eingreifen, um die Entscheidung zurücknehmen zu lassen. Auch dann wird der Simulant im Nachgang mit Gelb verwarnt. Infolgedessen gibt es einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team.

Gelbe Karte für eine Schwalbe? Die Informationen zusammengefasst