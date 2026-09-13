"Jetzt ist die Transferphase vorbei und Sacha bekommt die Unterstützung von uns", sagte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel der Münchner beim SV Elversberg am Sonntag (17.30, DAZN live).

Die Münchner hatten während der Transferperiode vergeblich versucht, Boey zu verkaufen. Allerdings zerschlugen sich Transfers unter anderem in die Türkei und zuletzt nach Saudi-Arabien. Nach dem Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen Bodö/Glimt stand Boey erstmals in dieser Saison im Spieltagskader, Sportvorstand Max Eberl stellte hinterher klar, dass man im Winter wieder versuchen werde, den Rechtsverteidiger zu verkaufen.

Bis dahin gehöre Boey ganz normal zur Mannschaft und werde vom Trainerteam auch "unterstützt", stellte Kompany klar. "Jetzt ist das Transferfenster geschlossen, und Sacha ist Teil unseres Teams und hat unsere Unterstützung. Meine Rolle ist, dass er Leistung bringt", sagte Kompany.

Zwar sei die Konkurrenzsituation für Boey schwierig, "allein auf der Position haben wir Josip Stanisic und Konrad Laimer und der Konkurrenzkampf ist da schon hart", sagte der Coach, allerdings könne im Fußball alles passieren, "wenn man die richtige Einstellung hat". Boey trainiere "aktuell sehr gut und alles andere wird sich dann zeigen“, sagte Kompany.