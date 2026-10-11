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Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3Getty Images Sport
Falko Blöding

Beim FC Liverpool debütiert gegen Manchester City ein No-Name in der Premier League

Premier League
Liverpool - Manchester City
Liverpool
Manchester City
L. Koumas

Liverpool drückt in der Offensive personell der Schuh. Davon profitiert ein junger Waliser.

Beim FC Liverpool gibt es im Premier-League-Kracher gegen Manchester City eine bemerkenswerte Personalie. Lewis Koumas feiert für die Reds sein Startelfdebüt im englischen Oberhaus.

Der 21 Jahre alte Stürmer wurde von Trainer Andoni Iraola im Sturmzentrum aufgeboten. Koumas soll die Zuarbeit der offensiven Dreierreihe hinter ihm bestehend aus Victor Munoz, Florian Wirtz und Bradley Barcola veredeln.

Die große Verletzungsmisere im Angriff Liverpools spülte Koumas in die Startelf. Neben dem Langzeitverletzten Hugo Ekitike (Achillessehnenriss) stehen Iraola nun nach der XXL-Länderspielpause auch Alexander Isak (Oberschenkelprobleme) und Cody Gakpo (Knöchelverletzung) wegen Blessuren nicht zur Verfügung.

Englisch Medien spekulierten in den vergangenen Tagen, Iraola könnte im Angriff überraschen und Edelreservist Federico Chiesa eine Chance auf ungewohnter Position geben. Allerdings ist auch der italienische Europameister von 2021 mit Muskelbeschwerden angeschlagen. Die Wahl des spanischen Trainers fiel also auf Koumas. Diesen hatte er während der Spieltagskonferenz ausdrücklich gelobt und erklärt, der 21-Jährige genieße sein "volles Vertrauen".

Für Koumas, der 2016 von den Tranmere Rovers an die Anfield Road kam, ist es das erste Premier-League-Spiel, das er von Beginn an absolviert. Bislang stehen für ihn drei Einsätze zu Buche, allesamt in dieser Saison. Als Joker sammelte er dabei 22 Einsatzminuten und wartet noch auf seine erste direkte Torbeteiligung.

Wann debütierte Lewis Koumas für den FC Liverpool?

Erstmals für Liverpools Profis lief er in der Saison 2023/24 in der fünften Runde des FA Cups gegen Southampton auf. Dabei gelang ihm auch sein bislang einziger Treffer für die erste Mannschaft des 20-maligen englischen Meisters.

Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images

Koumas gilt nicht als klassischer Torjäger sondern als emsiger Arbeiter, der viele Wege macht und keinen Zweikampf scheut. Seit 2024 ist er walisischer A-Nationalspieler und bringt es in 16 Partien für sein Heimatland auf ein Tor.

Das Duell zwischen Liverpool und dem Tabellenführer am späten Sonntagnachmittag wird auch mit Spannung erwartet, weil es der erste City-Auftritt in der Premier League seit dem Schuldspruch wegen 114 Verstößen gegen die Finanzregeln im englischen Oberhaus ist.

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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