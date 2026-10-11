Beim FC Liverpool debütiert gegen Manchester City ein No-Name in der Premier League

Beim FC Liverpool gibt es im Premier-League-Kracher gegen Manchester City eine bemerkenswerte Personalie. Lewis Koumas feiert für die Reds sein Startelfdebüt im englischen Oberhaus.

Der 21 Jahre alte Stürmer wurde von Trainer Andoni Iraola im Sturmzentrum aufgeboten. Koumas soll die Zuarbeit der offensiven Dreierreihe hinter ihm bestehend aus Victor Munoz, Florian Wirtz und Bradley Barcola veredeln.

Die große Verletzungsmisere im Angriff Liverpools spülte Koumas in die Startelf. Neben dem Langzeitverletzten Hugo Ekitike (Achillessehnenriss) stehen Iraola nun nach der XXL-Länderspielpause auch Alexander Isak (Oberschenkelprobleme) und Cody Gakpo (Knöchelverletzung) wegen Blessuren nicht zur Verfügung.

Englisch Medien spekulierten in den vergangenen Tagen, Iraola könnte im Angriff überraschen und Edelreservist Federico Chiesa eine Chance auf ungewohnter Position geben. Allerdings ist auch der italienische Europameister von 2021 mit Muskelbeschwerden angeschlagen. Die Wahl des spanischen Trainers fiel also auf Koumas. Diesen hatte er während der Spieltagskonferenz ausdrücklich gelobt und erklärt, der 21-Jährige genieße sein "volles Vertrauen".

Für Koumas, der 2016 von den Tranmere Rovers an die Anfield Road kam, ist es das erste Premier-League-Spiel, das er von Beginn an absolviert. Bislang stehen für ihn drei Einsätze zu Buche, allesamt in dieser Saison. Als Joker sammelte er dabei 22 Einsatzminuten und wartet noch auf seine erste direkte Torbeteiligung.

Wann debütierte Lewis Koumas für den FC Liverpool?

Erstmals für Liverpools Profis lief er in der Saison 2023/24 in der fünften Runde des FA Cups gegen Southampton auf. Dabei gelang ihm auch sein bislang einziger Treffer für die erste Mannschaft des 20-maligen englischen Meisters.

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Koumas gilt nicht als klassischer Torjäger sondern als emsiger Arbeiter, der viele Wege macht und keinen Zweikampf scheut. Seit 2024 ist er walisischer A-Nationalspieler und bringt es in 16 Partien für sein Heimatland auf ein Tor.

Das Duell zwischen Liverpool und dem Tabellenführer am späten Sonntagnachmittag wird auch mit Spannung erwartet, weil es der erste City-Auftritt in der Premier League seit dem Schuldspruch wegen 114 Verstößen gegen die Finanzregeln im englischen Oberhaus ist.