Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Felix Passlack wurde beim BVB aussortiert und schaffte auch beim VfL Bochum nicht den Durchbruch. Mittlerweile ist der 28-Jährige Kapitän in Schottland und erlebt dort in kurzer Zeit Höhen wie Tiefen.

Drama können sie genauso wie Emotionen bei den Hibs. Selbst dann, wenn sie nicht daran beteiligt sind. Aber der Reihe nach.

In der Meisterrunde der schottischen Premiership gewann der Hibernian FC aus Edinburgh am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison mit 2:1 bei den Rangers aus Glasgow. Joker Dane Scarlett traf in der 89. Minute zum Sieg. Aufgelegt hatte den Treffer Felix Passlack, um den es hier gleich noch vorrangig gehen wird.

Dieser Dreier sowie die zeitgleiche Pleite des direkten Konkurrenten FC Motherwell bescherten den Hibs ein Endspiel um den Europacupeinzug am letzten Spieltag. Doch Hibernian verlor vor heimischem Publikum mit 0:1, wurde Fünfter und schaute in die Röhre.

Werbung Werbung

Aber nur kurz. Schließlich siegte parallel Celtic gegen Hibs-Stadtrivale Hearts of Midlothian, der die gesamte Saison über drauf und dran war, der erste Meister seit 1985 zu sein, der nicht Celtic oder Rangers heißt. Mit dem Meistertitel im Gepäck reiste Celtic eine Woche später hinüber in den Hampden Park, um im Pokalfinale Dunfermline Athletic zu besiegen. Durch Celtics Endspielerfolg qualifizierten sich die Hibs dann doch noch und erstmals seit 50 Jahren in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten für einen europäischen Wettbewerb.

IMAGO

Verwandte Themen

Nächste Spiele HIB Schottland Premier League 10:00 DUU

Felix Passlack wechselte vom VfL Bochum zu Hibernian nach Schottland

In all diesen Wirren - und jenen, zu denen wir noch kommen - war Passlack mittendrin. Am Deadline Day des vergangenen Wintertransferfensters war der einst beim BVB aussortierte Außenverteidiger vom VfL Bochum nach Schottland gewechselt. 200.000 Euro legte der Traditionsklub aus Edinburgh für Passlack hin, obwohl dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre.

Zweieinhalb Spielzeiten kickte Passlack an der Castroper Straße. Lange war er Stammspieler, doch nach dem Abstieg in die 2. Liga 2025 kam er kaum noch zum Zug. Hibernian meldete schon frühzeitig Interesse an. Die vergangenen Weihnachtstage verbrachte der mittlerweile 28-Jährige, 2015 Gewinner der U17-Fritz-Walter-Medaille in Gold, bereits in Edinburgh, um sich einen Wechsel schmackhaft machen zu lassen.

Werbung

Bis zuletzt musste Passlack, der zuvor bereits Auslandsstationen per Leihe bei Norwich City und Fortuna Sittard absolvierte, letztlich zittern, ehe Bochum in Oliver Olsen Ersatz beim dänischen Erstligisten Randers FC fand. "Ich habe ab dem 1. Januar gewartet und mir gedacht: Na los, holt jemanden, holt jemanden! Es war schon ein bisschen frustrierend", sagte er später dazu.

IMAGO

Felix Passlack wird bei Hibernian nach acht Monaten zum Kapitän ernannt

Passlack, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb, legte einen irren Start in der schottischen Hauptstadt hin. Nach nur einer einzigen Trainingseinheit stand er kurz nach seinem Transfer bereits in der Startelf. Keine drei Wochen später schoss er beim 2:1-Sensationserfolg im Celtic Park seinen ersten Treffer.

Werbung

Passlack war fortan nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken. In all seinen 13 Einsätzen der Vorsaison stand er von Beginn an auf dem Platz - ausschließlich als rechter Mittelfeldspieler. "Die Tatsache, dass ich als junger Spieler auf der Außenbahn gespielt habe, hilft mir. Sehr sogar. Genau das will der Trainer sehen: dass wir immer im Strafraum sind, immer am zweiten Pfosten bereitstehen", sagte er.

An diesem Status änderte sich seitdem nichts. Vielmehr noch: Heute ist Passlack sogar Kapitän des Teams, nur acht Monate nach seiner Ankunft. Teamkollege Jamie McGrath war baff: "Es sieht schon seltsam aus, ihn mit der Kapitänsbinde zu sehen. Felix wird von allen sehr geschätzt, er ist ein wirklich toller Typ und sehr zugänglich. Er ist das Herzstück der Mannschaft."

IMAGO

Werbung

Hibernian stand in Europa kurz vor einem historischen Erfolg

Wie es dazu kam? Dafür war wieder Drama vonnöten. Zwei Runden der Conference-League-Qualifikation überstanden die Mannen von Trainer David Gray. Dann empfing man KAA Gent nach einem 0:0 auswärts an der heimischen Easter Road. Ein Sieg und die Hibs wären erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in einer Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs gestanden.

Nach einem 0:1-Rückstand drehte man die Partie, Passlack besorgte in der 77. Minute das 2:1. Doch die Partie ging tatsächlich noch verloren: Die Belgier trafen in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:2. Hibernian war am Boden.

Werbung

In den anschließenden vier Ligaspielen setzte es drei Niederlagen. Coach Gray flog raus, Marink Reedijk übernahm. Der erst 35-Jährige hatte zuvor bei SK Beveren nach fünf Jahren den Aufstieg in die erste Liga geschafft - und der stand nach 66 von 72 möglichen Punkten bereits Ende Februar fest.

Getty Images

Felix Passlack und Hibernian gehen wegen Klubhymne viral

Reedijk war erst wenige Tage im Amt, da nahm er Martin Boyle die Binde weg und ernannte Passlack erstmals in dessen Karriere zum Kapitän. "Felix ist für mich ein Vorbild. Er läuft tausend Meilen, gibt sein Bestes und lässt alles auf dem Platz. Genau das brauchen wir im Moment. Er geht nicht nur mit gutem Beispiel voran, sondern ist auch jemand, der seine Meinung einbringt und über genügend Erfahrung verfügt, um zu wissen, was gefragt ist", sagte Reedijk.

Werbung

Die beeindruckende Serie des niederländischen Coachs riss in Schottland jedoch sofort. Mit jeweils einem Tor Unterschied verloren die Hibs die ersten drei Partien unter Reedijk und stürzten ans Tabellenende ab. Wieder Drama, wieder Emotionen - und zwar die volle Bandbreite.

Denn dem sportlichen Tiefpunkt folgte nur Tage später ein Highlight, das zu einem historischen Wegbegleiter werden könnte und viral ging. Hibernian gewann das Halbfinale des League Cup, dem zweiten Pokalwettbewerb des Landes, mit 2:1 im Tynecastle Park bei den Hearts. Nachdem der große Stadtrivale besiegt war, sangen Fans und Mannschaft zusammen die traditionelle Klubhymne "Sunshine on Leith" von The Proclaimers. Ausschnitte davon liefen tags darauf in den sozialen Medien hoch und runter.

IMAGO

Werbung

Hibernian winkt mit Felix Passlack der erste Titel seit 2016

Passlack, der erneut in 19 seiner bisherigen 21 Saisonspiele in der Startelf stand, war überwältigt. "Ich bin wirklich gerne hier. Mir gefällt die Stadt, der Verein, die Leute sind großartig. Es war wirklich einfach, mich in die Mannschaft zu integrieren. Für mich ist es ein Privileg, die Kapitänsbinde zu tragen. Ich trage sie mit Stolz", sagte er.

Nach einem Remis und einem 4:0 in Aberdeen, bei dem Passlack angeschlagen früh vom Feld musste, haben sich die Hibs nun etwas Luft verschafft und sind in der Zwölferliga auf Platz zehn gesprungen. Fünf Ligaspiele stehen nach der Länderspielpause noch an, ehe es - nur sechs Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Premiership - zum Pokalendspiel gegen die Rangers kommt.

Werbung

Mit denen hat Passlack, der nach 34 Pflichtspielen für Hibernian auf starke zehn Torbeteiligungen kommt (vier Treffer, sechs Vorlagen), gute Erfahrungen gemacht: Nicht nur im August, auch zuvor im Mai gelang ein 2:1-Auswärtssieg im Ibrox Stadium.

Nun trifft man sich im Hampden Park. Den Hibs winkt der erste Titelgewinn seit 2016. Damals gewannen sie nach 114 Jahren Pause mal wieder den schottischen Pokal. Gegner im Finale waren die Rangers aus Glasgow. Siegtorschütze in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Ex-Trainer Gray. Wenn das kein gutes Omen ist.

Werbung

Felix Passlack: Seine Karriere als Profi im Überblick

Zeitraum Verein Pflichtspiele Tore Vorlagen 2016-2023 Borussia Dortmund 55 3 3 2021-2023 Borussia Dortmund II 2 - 1 2017-2018 TSG 1899 Hoffenheim (Leihe) 4 - - 2018-2019 Norwich City (Leihe) 6 - - 2019-2020 Fortuna Sittard (Leihe) 28 3 4 2023-2026 VfL Bochum 69 3 9 seit 2026 Hibernian FC 34 4 6